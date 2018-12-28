«Ралли Казахстан 2019» — новый вызов участникам!

«Ралли Казахстан 2019» уже в третий раз пройдет в статусе этапа Кубка Мира по ралли-рейдам FIA с 26 мая по 1 июня 2019 года. Соревнование будет включать 6 этапов по Мангыстауской области Республики Казахстан, а последовательность гоночных спецучастков принципиально не будет отличаться от 2018 года.

Старт и финиш соревнования организаторы оставили на восточном побережье Каспийского моря в городе Актау. Протяженность спецучастков составит порядка 2000 километров, а всего пилоты за время ралли преодолеют около 2500 км.

25 мая в отеле Caspian Riviera Grand Palace, где второй год в подряд развернется официальный штаб соревнований, пройдут проверки для национального класса, а 26 мая административные и технические проверки будут ждать участников Кубка Мира FIA. Сервисный парк «Ралли Казахстан» развернется сначала в центре Актау, далее на три дня переместится южнее, в район курорта Киндерли, а к финишу ралли вновь вернется в Актау.

Дмитрий Махеня, директор гонки «Ралли Казахстан»:

«Ралли Казахстан» — единственное ралли в Кубке Мира, у которого полноценных шесть этапов, у нас не было и не будет пролога. Уже проведена первая разведка трассы: 10 ноября команда Рекконессанса проехала по маршруту. Изменения принципиально коснутся третьего и пятого этапа ралли – в них скорректированы точки старта, за счет чего появились дополнительные песчаные секции. Пески в этом регионе отличаются своим коварством, так как они покрыты растительностью, и это увеличивает сложность. Уникальный ландшафт Мангыстауской области имеет разнообразное покрытие: в один день могут быть и камни, и песок, поэтому участникам надо правильно выбирать давление в шинах».

Руководителем «Ралли Казахстан 2019» году будет также Ронан Морган, а подготовка ралли-рейда идет под руководством президента Федерации Автомотоспорта Республики Казахстан Марата Абыкаева.

Марат Абыкаев, Президент Федерации Автомотоспорта Республики Казахстан:

«Ралли Казахстан 2019» пройдет в Мангыстауской области на берегу Каспия. Старт будет 26 мая, а финиш запланирован на 1 июня. Ралли продлится 6 дней. Трасса в 2019 году будет немного изменена и в этом году добавлено чуть больше песков, чтобы было не так много скоростных участков. Протяженность спецучастков будет меньше, чем в прошлом году, а также для комфорта участников постарались максимально сократить лиазоны. Находясь постоянно на связи со спортсменами, мы всегда стараемся учитывать их пожелания и знаем, что для гонщиков длительные переезды обычно доставляют неудобство. Мы приглашаем всех гонщиков на «Ралли Казахстан», надеемся, что участников будет еще больше, чем в предыдущие годы. Сейчас мы ведем переговоры с разными командами, и верим, что к нам приедет в 2019 году еще больше пилотов. Ждем всех в Казахстане!»

Казахское гостеприимство — национальная черта. На бивуаке в Киндерли будет традиционно установлена национальная юрта, где участники и гости смогут познакомиться с бытом и традициями Казахстана, а также отведать различные национальные блюда.

Организаторы предлагают спортсменам и гостям соревнования различные виды логистики, в том числе доставка машин автовозами из Европы, через Россию в Казахстан. Подробнее о способах логистики и различных вопросов можно узнать, задав вопрос по электронному адресу: rallykazakhstan@gmail.com

Ралли будет открыто для классов FIA T1, T2, T3 и Т4, а также Национального класса

Победители «Ралли Казахстан»:

2016 Юрий Сазонов, Дмитрий Цыро Mobilex Racing Team

2017 Нассер Аль-Аттия, Матьё Бомель Overdrive Racing Team

2018 Язид Аль-Раджи, Тимо Готтшальк X-Raid Team

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

25 МАЯ Административные и технические проверки для национального класса 26 МАЯ Административные и технические проверки для участников FIA 26 МАЯ Пресс-конференция в официальном отеле гонки. Торжественный старт на набережной города Актау 27 МАЯ Актау-Киндерли 28 — 29 МАЯ Киндерли-Киндерли 30 МАЯ – 31 ИЮНЯ Киндерли-Актау 1 ИЮНЯ Актау-Актау 1 ИЮНЯ Торжественный подиум на набережной города Актау. Церемония награждения победителей в официальном отеле гонки.

По всем вопросам обращаться на электронный адрес .