Уникальный пикап МАЗ продают за 5 200 000 рублей

Единственный экземпляр эффектного пикапа построен известным белорусским мастером Юрием Шифом

Уникальный хот-род носит название «MAZZY by Yuri Shif Customs». Когда-то это был МАЗ 501 армейского образца (или МАЗ-200), кабина от которого была бережно отреставрирована и установлена на шасси Chevrolet Suburban GMT400. По документам — это именно 3,5-литровый Chevrolet Suburban, однако под капотом скрывается 7,5-литровый V8.

Отдача исполинского атмосферника, с которым состыкован классический автомат, — 290 л.с. Просят за машину 5 200 000 рублей или $75 500.

Как следует из объявления на сайте компании Royal Motors, многие элементы шасси и кузова были созданы специально для этого проекта. Кузов пикапа — с отделкой красным деревом и крепежом для мотоцикла. В салоне сиденья отделаны настоящим мексиканским пончо. Эффектные ржавые разводы на кузове выполнены специальной краской, сам кузов — в идеальном состоянии.

Задние мост и подвеска — тоже шевролетовские, а вот передняя подвеска — самостоятельная разработка автора. Рама, на которой собран весь автомобиль — тоже оригинальная. Её рассчитали и изготовили специально привлеченные специалисты «по всем законам автомобильного жанра». Эти же эксперты настраивали ходовую часть машины.

Утверждают, что, в итоге, получилось неплохо — и едет, и поворачивает. Вот только с тормозами… Собственно говоря, все также, как и у обычного «Субурбана» — Royal Motors Club

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