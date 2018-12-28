Новый облик Cadillac Escalade в честь дня рождения модели

Компания Cadillac выводит на российский рынок особую версию внедорожника Escalade, посвященную 20-летнему юбилею модели. Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition появится в продаже перед самым Новым годом.

Особыми отличиями оригинальной модификации станут изменения во внешнем оформлении внедорожника. Кузов Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition выкрасят в радикально черный цвет, снабдят черными же колесными дисками оригинального дизайна с шестью широкими спицами, а тормозные суппорты станут красными. Кроме того, особое исполнение предусматривает отделку салона коричневой кожей.

Ни доработок шасси, ни модернизации силового агрегата эта версия не подразумевает. Юбилейный внедорожник, как и прочие Escalade, снабжается 6,2-литровым восьмицилиндровым мотором, развивающим 426 л.с. и 610 Нм крутящего момента. В паре с системой полного привода и 8-ступенчатым автоматом он способен разогнать Cadillac Escalade до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Версия Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition оценена в минимальные 6 350 000 рублей и появится в дилерских центрах 27 декабря. Производитель утверждает, что юбилейный внедорожник будет выпущен ограниченным тиражом, но количество запланированных к производству машин не уточняется.

Стоимость стандартного «Эскалейда» начинается с отметки в 4 690 000 рублей с учетом действующих маркетинговых предложений. Кроме того, в России продается и удлиненная версия ESV, которая стоит на 300 000 рублей дороже и длиннее больше, чем на полметра.

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