Suzuki Jimny превратили в маленький пикап

Компактный внедорожник Suzuki Jimny появится на Токийском автосалоне сразу в двух новых ипостасях. На выставке, которая в основном посвящена афтермаркету, Suzuki покажет грузопассажирскую версию Jimny, а также весьма «хардкорный» вариант для выживания.

Первая из новых модификаций Jimny именуется Sierra Pickup Style и построена на платформе «интернациональной» модификации внедорожника с полуторалитровым мотором. Создатели пикапа, по сути, полностью переработали заднюю часть кузова, превратив ее в погрузочную платформу и попутно слегка удлинив – при этом внедорожнику сохранили только передние посадочные места.

Пикап отличается также иным оформлением передней части (например, альтернативной решеткой радиатора), мощными буксировочными проушинами и «зубастой» резиной на штампованных дисках в ретростиле. Ретро-мотивы звучат и в отделке бортов пикапа, которая имитирует дерево.

Что касается самого сурового из существующих на данный момент вариантов Jimny, то он не зря получил имя Jimny Survive: предполагается, что с таким внедорожным арсеналом «джимник» справится с любым покрытием. Ему достались силовые бампера (передний – с лебедкой), мощная защита днища, колесные диски с бэдлоками, сенд-траки на крыше и наружный каркас безопасности. Кроме того, внедорожник, как и пикап, остался двухместным, а в задней части салона расположили погрузочную площадку для «выживальческого» снаряжения.

Возможно, автомобили получили и кое-какие более глубокие доработки, хотя, вероятнее всего, Suzuki решила продемонстрировать возможности тюнинга стандартной модели. Поделиться недостающими деталями японцы обещают ближе к Токийскому автосалону, который стартует 12 января.

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