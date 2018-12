Российские гонщики примут участие в ралли-марафоне «Africa Eco Race 2019»

Трансконтинентальный ралли-марафон «Africa Eco Race 2019», соединяющий Европу и Африку, пройдет с 29 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. Шесть российских экипажей примут участие в 11 издании гонки. Алексей Титов и Андрей Русов на Ford F-150 во второй раз отправятся штурмовать пески Африки, а братья Куприяновы — Сергей и Александр — выступят в новом для себя классе: они проедут маршрут марафона на багги. Дебютантами «Africa Eco Race 2019» станет заводская команда «ГАЗ Рейд Спорт»: четыре боевых «газели» впервые отправятся на африканский континент преодолевать непростые 6500 километров от Монако до Розового озера в Дакаре.

Программа ралли-марафона 2019 года выпуска будет включать традиционный европейский старт в Монако. 28 и 29 декабря участники в обязательном порядке пройдут административные формальности и технический осмотр в городе Ментон, а 30 декабря после церемонии торжественного старта караван проследует на паром, который доставит всех участников и технику в марокканский порт. Именно здесь, в Марокко, начнутся спортивные баталии и зрелищная борьба на трассе.

«Африка никого не оставляет равнодушным. Или ты не принимаешь её, или она навсегда остаётся в твоём сердце. У нас, однозначно, второй вариант. Поэтому когда стало ясно что в этом году команде «Камаз Мастер» надо сконцентрировать все силы на американском «Дакаре», (конкуренция усиливается, а нашу команду организаторы опять испытывают на прочность новыми техническими требованиями), мы с братом решили попробовать силы в новом классе. Это будет заднеприводный французский прототип MD Optimus. Пересесть с грузовика на джип, а тем более багги — 100%-ая авантюра. Но тем больше она нам нравится. У нас не оставалось времени ни на тренировки, ни на привыкание к машине, поэтому отводим на это первую часть гонки — до дня отдыха. Ну и надеемся что нам поможет опыт трех предыдущих выездов на «Africa Eco Race» на Камазе. Надо ли объяснять, что с такими исходными данными, добраться до финиша будет большим успехом? Такую цель и ставим! Справиться с новой машиной, не сломать её, и приехать на Розовое Озеро в Дакаре без пенализаций за пропуск дистанции — вот наша задача-максимум», — поделился Сергей Куприянов, пилот MD Optimus buggy под стартовым номером 202.

Спортивный директор «Africa Eco Race» Рене Метдж и его команда каждый год открывают все новые, еще неизведанные трассы в Марокко и Мавритании, сохраняя символичный финиш на Розовом озере в Дакаре и они остаются верны себе. В 2019 году маршрут гонки включает 12 этапов. Первые пять из них пройдут по жестким каменистым горным спецучасткам Марокко, после которых 6 января участников будет ждать день отдыха в Дакхле — городе, расположенном на узком полуострове у берега Атлантического океана в Западной Сахаре. Затем пилоты отправятся в Мавританию, где мягкие пески коварной Сахары и сложные дюны будут шесть этапов испытывать участников. Финиширует марафон 13 января в Сенегале на берегу Розового озера в Дакаре.

«Настрой на гонку максимально боевой! После «Африки» выпуска 2018 года были сделаны определенные выводы с технической точки зрения — мы изменили ряд моментов в автомобиле: перенесли топливный бак в салон, поигрались с подвеской, поменяли проводку автомобиля. В совокупности это дало существенные улучшения в надежности автомобиля, его управляемости. Протестировали эти нововведения в Марокко на этапе Кубка Мира ФИА и не разочаровались. Добавляем к этому надежную команду Роберта Элбакяна, никогда не сдающегося штурмана Андрея Русова, хорошее настроение и на выходе имеем коллектив, настроенный на результат! Прошлая «Африка» запомнилась ночевкой в песках. Будем в этом году избегать подобных исходов. Также очень понравилось палаточно-лагерная тусовка на биваках и жизнь за рулем на протяжении 14-ти дней. Суммарно марафон запомнился тем, что это квинтэссенция всего необходимого для счастья — борьба и преодоление препятствий (внешних и внутренних), общение с единомышленниками и заслуженная награда в виде ужина на биваке (если ты конечно до него доехал). Предстартовое волнение обязательно будет перед стартом. А пока предвкушение и отсчет оставшихся дней до ТИ и парома. Пески остаются для меня самой сложной частью маршрута. Особенно camel grasse — душу вытрясти может. Но гонка в Марокко показала что накопленный опыт за прошлую «Африку» не пропал», — прокомментировал Алексей Титов, пилот Ford F-150 под стартовым номером 220.

Организаторы решили оставить для участников марафонские участки и 8-9 января пилоты будут преодолевать марафон «500 миль» по сложным дорогам Мавритании. От Чами до Амоджара им предстоит проехать надеясь только на свои силы, так как помощь механиков на этом участке будет запрещена.

«ГАЗ Рейд Спорт» – сравнительно молодая команда, но у нас уже есть успешный опыт выступлений в ралли-марафонах «Шёлковый путь» и неоднократные победы в чемпионатах России. «Africa Eco Race» станет для команды первой крупной гонкой, проходящей на другом континенте, однако и каменистые пустыни, и песчаные дюны привычны для наших спортсменов и мы рассчитываем показать достойный результат. Ключевым критерием при выборе «зимней» гонки для нас стало место проведения соревнования. Северная и Западная Африка – регионы, где сегодня активно развиваются продажи автомобилей ГАЗ, и мы надеемся показать отменные скоростные качества наших болидов, проходимость, выносливость и неприхотливость не только любителям автоспорта, но и потенциальным партнёрам и покупателям. Ведь, как известно, фирменная «фишка» нашей команды – то, что наши спортивные машины построены на базе серийных газовских автомобилей», — рассказал Вячеслав Субботин, спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт».

Команда Жан-Луи Шлессера включила в ралли-марафон разнообразные дорожные покрытия и постаралась сделать гонку максимально интересной для всех участников гонки, как профессионалов, так и любителей. Мы продолжим следить за приключениями российских пилотов в Африке и надеемся, что им улыбнется удача.

Всего за 14 дней караван преодолеет 6049,16 км, включая 4022,86 км спецучастков и 2034,08 км лиазонов.

Программа ралли-марафона:

28 и 29 декабря 2018 года Административные и технические проверки в Ментоне

30 декабря 2018 года старт Ралли из Монако (паром Сет-Надор — Марокко)

1 — 12 января 2019 года — 12 этапов и 1 день отдыха (Марокко-Мавритания-Сенегал)

13 января 2019 года Финиш в Дакаре (Сенегал)

Российские участники:

202 — Сергей Куприянов/Александр Куприянов (MD Optimus Buggy)

218 — Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак (GAZ Gazelle Next)

219 — Евгений Суховенко/Евгений Павлов (GAZ Gazelle Next)

220 — Алексей Титов/Андрей Русов (Ford F-150)

408 — Болеслав Левицкий/Станислав Долгов (GAZ Sadko Next 4×4)

409 — Михаил Шкляев/Александр Лагута (GAZ Sadko Next 4×4)

С 1 по 13 января 2019 года смотрите 13-минутные дневники гонки на каналах EUROSPORT 1, EUROSPORT 2 и MOTORSPORT.TV. Новостные сюжеты выйдут на российских телеканалах МАТЧ ТВ, Россия-24, Автоплюс и некоторых других.