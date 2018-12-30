Porsche выпустила эксклюзивную версию Macan «не для всех»

У компании Porsche есть собственное подразделение, которое занимается индивидуализацией стандартных моделей. Последняя работа немцев — это доработанный вариант обновленного Porsche Macan S, у которого даже на ковриках есть дорогая кожа.

Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur выпустило очень нарядную версию обновленного Porsche Macan S 2019 модельного года. Автомобиль изначально оборудован пакетом Sport Design и целиком окрашен в серый цвет Volcano Grey Metallic — включая мелкие декоративные элементы на бамперах, накладки на боковинах кузова (в базе они черные) и даже 20-дюймовые колеса серии Turbo.

Кстати, диффузор на заднем бампере здесь тоже собственный, более агрессивный по сравнению со стандартным Macan S. В качестве контрастирующих элементов — окрашенные в черный глянец дверные ручки и насадки «четырехствольного» спортивного выхлопа с регулировкой громкости. Интерьер «Макана» от заводского ателье тоже отличается от «конфигураторных» кроссоверов. В эксклюзивном порядке здесь используется двухцветное сочетание черной и бежевой кожи Мохаве, а также вставки серии «антрацитовый каштан» на передней панели и обивке дверей.

Как утверждает производитель, шпон дерева содержит в себе вкрапления металла, обеспечивающего особый блеск. Колодцы приборной панели, циферблат Sport Chrono и ремни безопасности тоже выполнены в бежевом цвете Mojave. Причем, кожаные вставки здесь присутствуют даже на ковриках.

По технической части Porsche Macan S от Exclusive Manufaktur ничем не отличается от стандартной машины. S-версия приводится в движение 354-сильным двигателем 3,0-турбо. Разгон до 100 км/ч здесь занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость — 254 км/ч. Во сколько «Порше» оценит эксклюзивную версию «Макана», производитель пока не сообщает.

Стандартный Porsche Macan S, тем временем, уже продается в России, однако компания Porsche убрала рублевые цены с официального сайта. Видимо, вскоре последует коррекция прайс-листов в связи с грядущим подорожанием. До этого базовая стоимость «живых» Macan S 2019 стартовала с 4 299 000 рублей, а начальный 2-литровый Macan (252 л.с.) стоил от 3 729 000 рублей.

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