Land Rover рассказал о внедорожных испытаниях нового Defender

Внедорожник тестируют в самых экстремальных условиях на территории Северной Америки

Компания Land Rover опубликовала очередную порцию фотографий прототипа «Дефендера» нового поколения – на этот раз во время испытаний на бездорожье. Тем самым британцы спровоцировали новую волну слухов о достоинствах возрожденного культового внедорожника.

Ранее, отрапортовав о начале фазы активного тестирования Land Rover Defender, британская компания пообещала, что количество прототипов на дорогах общего пользования будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Судя по всему, в Land Rover решили не дожидаться появления шпионских фотографий и исправно снабжают прессу собственными снимками.

Правда, помимо фиксации очередного этапа дорожных тестов производитель никакой дополнительной информации не предоставил. Единственное, в чем теперь можно быть уверенным – это в том, что новое поколение Land Rover Defender дебютирует в 2019 году, а на конвейер отправится в 2020-м. «Единственное, что я могу вам пообещать – то, что новый Defender сделает все, чего от него будут ожидать наши клиенты, не подражая при этом предыдущему поколению. Это машина для современной реальности, а значит, она должна быть актуальной», — заявил изданию Autocar директор по маркетингу Jaguar Land Rover Феликс Бройтигэм.

«Дефендеру» обещаны весьма суровые тесты, проходить которые внедорожнику придется по всей планете. Известно, что культовый внедорожник испытает на себе температуры от -40 в шведском Арьеплоге до +48 градусов в американской Долине Смерти, побывает на высоте до 4 км над уровнем моря и тому подобное.

Что касается технических деталей, то новая генерация Land Rover Defender действительно не будет похожа на предыдущее поколение. Внедорожник лишат рамы и неразрезных мостов, снабдив взамен алюминиевым несущим кузовом и полностью независимой подвеской, а основу моторной гаммы будут составлять двухлитровые агрегаты семейства Ingenium. Впрочем, по некоторым данным, предусмотрена возможность появления под капотом внедорожника шести- и восьмицилиндровых двигателей, а также гибридных силовых установок.

Кроме того, известно, что в семейство Defender войдут как минимум четыре модификации с разной длиной колесной базы (аналоги 90- и 110-й серий) и разным числом дверей. Но последние слухи обещают расширение числа модификаций не только за счет «Дефендера» в кузове пикап (возможного конкурента Jeep Gladiator), но и самой длинной версии, сейчас известной как 130-я.

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