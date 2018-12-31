Стало известно, когда новый Ford Explorer приедет в Россию

Мировой дебют нового поколения Ford Explorer состоится уже 9 января в США. Причем, не на автосалоне в Детройте, а на неделю раньше — в рамках отдельной презентации, после чего машина отправится непосредственно на выставку. Как сообщили АвтоВестях в российском представительстве Ford, новый Explorer обязательно появится на нашем рынке: при благоприятном стечении обстоятельств запуск в РФ состоится уже в конце 2019 года. Производство большого кроссовера, как и прежде, будет локализовано в Елабуге.

Визуально новый Explorer сохранит узнаваемый дизайн-код, а вот технической части вседорожник ждут куда более серьезные изменения. Это и смена платформы на новую модульную «тележку» CD6 с возможностью выбора привода между задним (в США) и полным, и появление новых двигателей (включая трехлитровый 400-сильный V6-турбо от Lincoln Navigator для версии ST), а также интеграция гибридного привода. Хотя для некоторых рынков, включая Россию, для «Эксплорера» могут сохранить 3,5-литровый атмфосферник V6. Наконец, кроссовер обзаведется более современными интерьером и опциями безопасности.

А вот еще интересная новость об одной модели Ford для России! На наш рынок может вернуться пикап Ford Ranger, который вывели из российской линейки еще 3 года назад. В базе Росстандарта уже появилось обновленное ОТТС, срок действия которого продлен до декабря 2019 года. Как объяснили АвтоВестям представители Ford, возможность вернуть «Рейнджер» в компании действительно рассматривается. Более конкретная информация должна появиться в начале следующего года.