Nissan выпустил экстремальный Juke на гусеницах

Прототип, изображенный на официальных снимках, получил название Pesonalization Adventure и, судя по имени, создан исключительно для приключений. Главным фишкой концепта стали необычные треугольные гусеничные модули вместо колес, которые призваны серьезно улучшить проходимость вседорожника и превращают его в трактор.

Помимо мэд-траков, экстравагантный Juke отличается еще и внушительными колесными арками, необычным цветовым решением кузова и экспедиционным багажником на крыше, который несет на себе набор шанцевого инструмента и светодиодную «люстру». Эти доработки отличают нынешний Juke Personalization Adventure от прототипа Juke RSnow, который также был оборудован гусеницами – этот концепт Nissan показывала еще в 2015 году. Технические характеристики нынешнего прототипа не называются, однако, сноумобиль трехлетней давности был построен на базе «заряженной» версии кроссовера с 215-сильным турбомотором. Не исключено, что и нынешний гусеничный кроссовер оснащен тем же двигателем.

Стоит отметить, что двумя прототипами на базе Juke эксперименты Nissan в области сноумобилей не исчерпываются. В феврале нынешнего года японцы умудрились превратить в снегоход даже родстер 370Z. Правда, в этом случае гусеницами шириной более 30 см была оборудована только задняя – ведущая – ось автомобиля, а на передние ступицы инженеры установили лыжи.

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