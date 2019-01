Africa Eco Race 2019: Жаркий старт в Ментоне!

316 солнечных дней в году и теплый климат даже в зимнее время позволил организаторам создать наиболее благоприятные условия для участников в предстартовые дни. В этом году столбики термометра поднимались до отметки в 20 градусов, радуя солнечным теплом большой гоночный караван.

Переводя караван AFRICA ECO RACE 2019 в цифры, получаем:

— 615 человек общего состава гонки, включая спортсменов, ассистанс, прессу, службы медицины, безопасности и весь организаторский коллектив;

— 223 единицы техники;

— 30 национальностей в списках участников;

— 91 участник марафона (45 мотоциклов и квадроциклов и 46 автомобилей и грузовиков);

— 12 этапов гонки;

— 6057 км общей дистанции, включая 4014 километров спецучастков и 2043 километра лиазонов.

Динамика событий в эти предновогодние дни шла по-нарастающей.

28 декабря первая часть участников прошла административные и технические формальности. 29 декабря эстафету подхватили остальные, завершив сессию проверок, а 30 декабря всех ждал торжественный старт и проезд через подиум в Монако.

Большое любопытство у любителей автоспорта и местных жителей, посетивших Сервис Парк на стадионе Ронделли, вызвали российские автомобили ГАЗ. Команда презентовала во Франции четыре боевые машины – два прототипа категории Т1 и два спортивных грузовика категории Т4. Руководство команды и экипажи уверены, что отечественная техника успешно преодолеет весь маршрут трансконтинентального марафона.

Ставку на победу в категории Т2 делает дуэт Алексея Титова и Андрея Русова, пилотирующий мощный FORD F-150 подготовки латвийской конюшни RE AUTOKLUBS. За плечами россиян уже есть один пройденный марафон в Африке прошлогоднего выпуска, поэтому ребята рассчитывают использовать имеющийся опыт. Основным соперником Титова/Русова станет легендарный японский гонщик Кенжиро Шинозука – победитель и призер нескольких африканских «Дакаров», который выступит в «Африка Эко Рейс» в паре с Катерин Деруссо на Isuzu.

В абсолютном зачете, в числе пилотов топ-команды MD Rallye, выставившей на старте в Монако семь прототипов Optimus Buggy, выступит российский дуэт Сергея Куприянова и Александра Куприянова, посеянный на второй стартовой позиции после французского дуэта Доминика Озьё/Арно Деброна. Патрон марафона Жан-Луи Шлессер уверен, что у россиян отличные шансы показать высокий результат. В категории Т1 россиянам будут противостоять сразу 20 соперников из разных уголков планеты.

Ярким событием на стартовой церемонии в Монако стал сюрприз, который российский пилот, промоутер Гран-При России, Алексей Титов преподнес своей возлюбленной во время прохождения подиума. Встав на колено, Алексей сделал предложение руки и сердца, подарив своей невесте обручальное кольцо.

Алексей Титов: «Из года в год я даю себе различные обещания и установки на новый год. Большая часть этих обещаний всегда выдерживается! В этом году решил дать обещания не только себе, но и своей любимой! Обещания она приняла, и я очень счастлив! Идея сделать это на старте марафона пришла не случайно, так как здесь сконцентрированы мои самые сильные и яркие эмоции, квинтэссенция всего необходимого для счастья!»

Программу дня завершил трансфер в порт Сет и погрузка на борт парома «Кристалл» итальянской компании GNV, который доставит участников и технику из Европы в Марокко. Большое африканское приключение и настоящее спортивное соревнование в скорости, мастерстве и выносливости, возьмет старт 1 января 2019, когда караван прибудет в марокканский порт Надор.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ

202 — Сергей Куприянов/Александр Куприянов (MD Optimus Buggy)

218 — Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак (GAZ Gazelle Next)

219 — Евгений Суховенко/Евгений Павлов (GAZ Gazelle Next)

220 — Алексей Титов/Андрей Русов (Ford F-150)

408 — Болеслав Левицкий/Станислав Долгов (GAZ Sadko Next 4×4)

409 — Михаил Шкляев/Александр Лагута (GAZ Sadko Next 4×4)