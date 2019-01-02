Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

Российский офис Subaru изучает возможность поставок в нашу страну самой большой и вместительной модели марки в истории, которая дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года.

О переговорах с японцами на тему поставки в Россию этой модели рассказал руководителя департамента маркетинга и планирования продукта ООО «Субару Мотор» Константин Круглянский, которого цитирует сайт «Автомобиль года».

«Наши клиенты активно интересуются большим внедорожником Ascent. Это прямой конкурент Teramont и Highlander, семи- или восьмиместный автомобиль с богатым оснащением, — отметил Круглянский. — Владельцы наших Outback и Tribeca спрашивают об этой модели, и мы ведем переговоры, чтобы привезти ее в Россию».

Напомним, новый Subaru Ascent построен на масштабируемой платформе SGP, которая уже используется в моделях Imreza и XV. Производитель обещает лучший в классе показатель по уровню шумов и вибраций. По заявлению Subaru, модульная «тележка» обеспечивает высокий уровень комфорта и управляемости, «ранее недостижимый в этом классе SUV». В «Субару» не пожалели лишних килограммов шумоизоляции и даже применили двойные стекла.

Под капотом Ascent дебютировал новый оппозитный двигатель объемом 2,4 л с турбонаддувом типа twin-scroll, который развивает мощность 260 л.с. и крутящий момент 375 Нм. В паре с ним традиционно для Subaru работает бесступенчатый вариатор Lineartronic CVT, который умеет имитировать переключения 8-скоростного автомата. Разумеется, кроссовер оснащен фирменной полноприводной системой Symmetrical AWD с функцией «векторизации» тяги и режимом X-Mode, который меняет настройки трансмиссии и электроники в зависимости от дорожных условий. Дорожный просвет составляет 22 см.

В Subaru особое внимание уделили практичности, оснастив салон Ascent аж восьмью USB-портами, девятнадцатью подстаканниками и подбутыльниками, стандартным трехзонным климат-контролем, а также задними дверями, которые распахиваются на 75 градусов. Передние сиденья получили множество регулировок, включая изменяемую длину подушки, первый и второй ряды кресел (равно как и руль) могут быть снабжены подогревом в рамках «зимнего» пакета.

Новый Subaru Ascent получил весь список электронных ассистентов фирменного комплекса EyeSight Driver Assist, куда входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинга слепых зон, функция экстренного торможения при движении задним ходом, адаптивная передняя LED-оптика и многое другое. Начальная мультимедийная система Subaru Starlink имеет 6,5-дюймовый тачскрин, а в топовых версиях экран увеличен до 8 дюймов. Вдобавок Ascent может быть оснащен высокоскоростным доступом в интернет по технологии 4G LTE+.

В США Ascent сейчас продается в 4-х комплектациях по цене от $32 000 до $45 000.

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