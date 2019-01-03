Subaru готовит к дебюту «заряженный» Forester и «горячую» Impreza

Японцы снабдили знаменитым шильдиком STI сразу две новинки, которые обещают представить через пару недель. Правда, и Forester, и Impreza дебютируют в качестве концептуальных разработок, но есть некоторая вероятность, что как минимум один из концептов доберется до конвейера.

Subaru не просто анонсировала будущие новинки, но и поделилась фотографиями. Судя по фото, Forester STI появится на публике выкрашенным в особенный цвет Fighter Grey и «обутым» в эксклюзивные 19-дюймовые колесные диски. Известно и о мощной тормозной системе Brembo с шестипоршневыми суппортами.

А вот о силовой установке «заряженного» Forester его создатели предпочитают пока не распространяться, ограничившись заявлением об «усовершенствованном» гибриде e-Boxer (этим объясняются и зеленые вкрапления на кузове). Серийная силовая установка такого типа состоит из 145-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 14 л.с. Есть вероятность, что для Forester STI отдачу силовой установки заметно повысят, хотя по другой версии, в подразделении STI ограничились внешними доработками кроссовера. По предварительным данным, в Subaru всерьез намерены отправить Forester STI на конвейер, но хотят прежде оценить реакцию публики на свою разработку.

Между тем, концептуальный хэтчбек Subaru Impreza STI, скорее всего, будет демонстрировать лишь возможности «заводского» тюнинга экстерьера. Хэтч получил накладки на передний бампер и пороги, новые колесные диски, выкрашенную в черный цвет крышу и альтернативную выпускную систему. Имеются некоторые изменения и в салоне, но они ограничены, по большому счету, иными материалами отделки. Вооружен «хот-хэтч» двухлитровым 156-сильным мотором.

Дебютируют оба концепта уже 11 января на Токийском автосалоне. Вполне возможно, ближе к этой дате Subaru поделится более подробными сведениями о характеристиках концептов и их серийной судьбе.

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