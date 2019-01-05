В России появились «снегоуборщики будущего»

Тестирование новой техники началось в Рязанской области, в будущем ее введут в эксплуатацию в Москве и Татарстане

Сперва автоматизированные снегоуборочные машины будут работать ночью и только при небольших снегопадах, рассказал представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев. По его словам, в радиусе 50 метров установят специальные таблички, предупреждающие, что «работает беспилотная техника». При этом все машины будут удаленно контролироваться диспетчером.

Благодаря работе автоматизированной техники, скорость уборки снега вырастет на 35% за счёт увеличения рабочего времени тракторов, отметили в «Автонет».

По информации РИА Новости, в качестве автономных снегоуборочных машин будет использоваться техника рязанской компании Avrora Robotics. В частности, модернизации подверглись мини-трактора под названием «Агробот». Специально для уборки снега машина будет комплектоваться навесным оборудованием и светоотражателями.

Ранее сообщалось, что в России беспилотные тракторы в 2019 году также задействуют на агропредприятии в Рязанской области. Беспилотная сельхозтехника будет работать в кооперации: считывая данные с множества полевых датчиков и метеостанций, собирать и обрабатывать данные о состоянии почв и урожая и выполнять работы по заказу сторонних агрохолдингов.

Роботизированный комплекс будет включать 10 беспилотных тракторов — Агроботов, контролировать движение которых будет единый диспетчерский центр. Ключевые сценарии работы беспилотной сельскохозяйственной техники включают обработку почвы, внесение удобрений, посадку культур, полив, покос и сбор урожая, транспортировку собранной с/х продукции.

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