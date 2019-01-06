Mitsubishi Motors объявляет о повышении цен

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд с 1 января 2019 года в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%.

Повышение цен составит от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля. Подробный список моделей с обновленными ценами будет опубликован на официальном сайте компании www.mitsubishi-motors.ru 1 января 2019 г. Осаму Иваба,

Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус», заявил: «Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%. Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее».

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