Africa Eco Race 2019: Победа россиян на пятом этапе марафона!

В меню пятого этапа ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2019» — заключительного на территории Марокко — значились 638 км общей дистанции и довольно сложный спецучасток протяженностью 419 км. Канал гонки стартовал от Бивуака в Fort Chacal. Гонщиков ждал обновленный маршрут с новым местом старта от Oued Hamra и новым местом финиша спецучастка в Jreififa. Опасных каменистых и ухабистых участков не было, характер покрытий включал песчаные скоростные дороги. Основным ключом к успеху стала безошибочная навигация!

В категории мотоциклов по скорости и навигации не было равных лидеру гонки Алессандро Боттури (Yamaha). В свой дебют на марафоне «Африка Эко Рейс» итальянцу удалось выиграть уже три спецучастка и сделать 7-минутный задел перед ближайшим соперником – норвежцем Пол Андерсом Улевальсеттером (КТМ). Улевальсеттер финишировал вторым, а топ-3 на этапе замкнул еще один норвежец Феликс Енсен (JI BYGG). В генеральной классификации произошли перестановки. Занимавшего третью позицию итальянца Симоне Агацци сместил Мартин Бенко из Словакии. Именно он по итогам первой половины марафона теперь замыкает тройку лидеров вслед за Боттури и Улевальсеттером.

В категории автомобилей большим сюрпризом для всех стала великолепная победа на пятом этапе российского дуэта Сергея и Александра Куприяновых (Багги OPTIMUS).

Накануне, в заголовке официального релиза организаторов появился вопрос: «Кто сможет прервать победную серию Доминика Лора/Кристофа Креспо?». Напомним, что именно этот французский дуэт с самого старта марафона выигрывал все спецучастки подряд. Вот и на пятом этапе Лор/Креспо первыми пересекли финишный створ и ждали своих соперников. Следом приехал Давид Жерар/Паскаль Делакур и за ним финишный створ пересек Сергей Куприянов, стартовавший шестым. Стало очевидно, что именно русские сегодня победители! Второе место на этапе занял Патрик Мартин/Дидье Биго (Багги Mercedes), проиграв Куприяновым 36 секунд, а третьими стали супруги Жан-Ноэль и Рафа Жульен (Багги OPTIMUS).

Доминик Лор/Кристоф Креспо уступили братьям Куприяновым 4 минуты на этом этапе, но прочно удерживают лидирующую позицию в генеральной классификации в 22,5 минутах перед Жан-Пьером Струго/Франсуа Борсотто (Багги OPTIMUS). На третью позицию по итогам первой половины марафона вышли супруги Жульен на Багги OPTIMUS, однако с отставанием менее 10 минут за ними идут две другие Багги под управлением Ива Фромонта и Патрика Мартина.

Сергей и Александр Куприяновы поднялись еще на одну позицию и теперь занимают 8-ю строчку в генеральной классификации.

Сергей Куприянов: «Быстрый спецучасток, проехали с удовольствием. Мы уже привыкли к машине и управлению, и на этом этапе не страшно было повредить колеса, так как камней не было, поэтому ехали почти в полную силу. Была сложная навигация, в трех местах пришлось покружить, но на чутьё выскакивали правильно. Впереди нас ждет самая сложная часть гонки. Мавритания непредсказуема! Это самая интересная, коварная и особенная часть марафона. В Марокко много гонок, а вот в Мавритании кроме «Африки Эко Рейс» нет ни одной!»

На контрасте с положительными эмоциями от победы Куприяновых с трассы пришла новость о поломке у экипажа Алексея Титова/Андрея Русова. За 100 км до финиша спецучастка на FORD F-150 сломался нижний правый рычаг с шаровой опорой. Экипажу удалось еще немного проехать по трассе, взяв обязательную контрольную точку на СР, но последние километры спецучастка доехали по асфальту. Результаты в классификации и временной штраф будут утверждены 6 января на дне отдыха.

В команде «ГАЗ Рейд Спорт» удачный день сложился для двух грузовиков – экипаж Шкляев/Лагута показал 21-е время на этапе, Левицкий/Долгов финишировали 23-ми. Что касается прототипов Т1, то Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак ехали спецучасток в хорошем темпе, потеряв лишь 7 минут на замену пробитого переднего правого колеса, однако во второй половине дистанции экипаж останавливался, чтобы помочь своим сокомандникам — Евгению Суховенко/Евгению Павлову, у которых возникли проблемы с коробкой передач. Пришлось дотащить их на буксире до последнего контрольно пункта СР, откуда белая Газель своим ходом двинулась в сторону бивуака. Результат Игнатова/Чумака – 33й на этапе, по Суховенко/Павлову результат с учетом пенализации будет обнародован 6 января в день отдыха.

В грузовом зачете на пятом этапе произошли серьезные позиционные перестановки. После проблем со сцеплением у Томаса Томечека (ТАТРА) в лидеры классификации вышла португальская пилотесса Элизабет Жасинту и её экипаж на MAN, выигравшая свой первый спецучасток на этой гонке. Два бельгийских трио под управлением Ноэля Эссерса (MAN) и Игоря Бувенса (IVECO) идут на второй и третьей позициях среди грузовиков соответственно.

Бивуак в Дахле на побережье Атлантического океана встретил участников «Африка Эко Рейс 2019» теплой погодой. 6 января здесь пройдет долгожданный день отдыха!