Новый INFINITI QX Inspiration: кроссовер эпохи электрификации

Компания Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Детройте. Шоу-кар станет предвестником серийной модели и продемонстрирует новый подход к созданию интерьеров, вдохновенных японской культурой.

Infiniti QX Inspiration — это новая, разработанная для электромобилей платформа, отличные от текущих моделей марки пропорции и форма языка дизайна, в которой можно найти много общего с последними концептами марки: Q Inspiration и Prototype 10. Салон вседорожника должен напоминать комнату отдыха, оформленную в соответствии с традиционными японскими представлениями о чувственности и гостеприимстве (омотэнаси).

Нечто подобное, также выполненное в соответствии с философией гостеприимства и практикой «душевного настроя» омотэнаси, показал Lexus на примере роскошного кроссовера LF-1 Limitless. В нем дизайнеры полностью отказались от физических кнопок и переключателей, заменив их сенсорами, распознающими жесты, а в отделке использовали металл, дерево, темную и светлую кожу.

Свой первый серийный электрокар Infiniti выпустит в 2021 году. Он станет предвестником целой линейки электрифицированных машин, доля которых в общих продажах марки к 2025 году составит 50 процентов.

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