Atlis Motor Vehicle раскрыл детали об электрическом пикапе с очень быстрой зарядкой

Наполнить батареи Atlis XT можно будет за 15 минут

Фирма Atlis Motor Vehicle из Аризоны раскрыла детали о своей первой модели — электрическом пикапе XT. Внедорожник построен на специально спроектированной платформе, его запас хода составляет 805 километров, а зарядка батарей от фирменного терминала занимает всего 15 минут.

Основа Atlis XT — скейтборд-тележка XP с отдельными электромоторами для каждой из полуосей, двумя одноступенчатыми редукторами, подруливающими задними колесами, независимой подвеской и пневмоопорами, динамически подстраивающимися под нагрузку, интегрированной системой рекуперации, а также дорожным просветом в 305 миллиметров (с опциональным оффроуд пакетом в оснащении пикапа появляется длинноходная подвеска, а клиренс увеличивается до 381 миллиметра).

В зависимости от емкости блока батареи Atlis XT способен на одной зарядке проезжать 483, 644 или 805 километров. Производитель подчеркивает, что данные указаны без учета груза и прицепа. С помощью фирменного терминала аккумуляторы пикапа заряжаются за 15 минут. В конце октября прошлого года инженерам Atlis Motor Vehicle удалось наполнить экспериментальный батарейный модуль с нуля до 100 процентов за 12 минут 35 секунд. Пикап можно оборудовать встроенным компрессором, удлиненной грузовой платформой, розетками на 120 или 240 вольт. Вместо боковых зеркал — камеры. Изображение с них транслируется на экраны рядом с приборной панелью. Управлением основными функциями Atlis XT осуществляется через центральный дисплей.

С места до 60 миль в час (96 километров в час) пустой XT разгоняется за пять секунд ровно. При наличии прицепа с максимально допустимой массой (15,9 тонны) это время увеличивается до 18 секунд. Максимальная скорость пикапа составляет 193 километра в час. Предполагается, что при полной загрузке на шестипроцентном подъеме XT сможет поддерживать среднюю скорость 105 километров в час.

По предварительной информации, рыночный дебют пикапа состоится в 2020 году. Цены пока не объявлены.

Конкурентами Atlis XT станут 760-сильный Rivian R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, глубиной преодолеваемого брода один метр и уникальным сквозным багажным отсеком объемом 350 литров, а также Bollinger B2 с гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки. Вдобавок о своем пикапе вновь напомнила Tesla, но о нем известно очень мало: грузовик получит два электромотора, самовыравнивающуюся подвеску и необычную дверцу грузовой платформы.

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