Автобус для ядерной войны: фото неизвестной версии ГАЗ-66

В 1964 году советские инженеры создали «атомостойкий» кузов КЗ-1, который установили на шасси «шишиги»

Напомним предысторию. В 1964 году ГАЗ-66 пришёл на смену покорителю целины ГАЗ-63. Притом легенда, что «шестьдесят шестой» проигрывает по проходимости «шестьдесят третьему» — всего лишь легенда: у ГАЗ-66 глубина преодолеваемой снежной целины — 0,8 м против 0,45 м; максимальный подъём на песчаном грунте — 22° против 4°.

Прозвище «шишига» — сокращение от просторечного «шесят-шестой-газон». Реже встречается прозвище «гашиш» (от «ГАЗ шестьдесят шесть»), которым машину называли советские солдаты в Афганистане. Оттуда, кстати, все ГАЗ-66 вывели: у экипажа, сидящего над передней осью, при подрыве на мине не оставалось шансов выжить…

ГАЗ-66 стал первым советским автомобилем, получившим Знак качества. Семейство этих автомобилей разошлось тиражом более 965 тысяч экземпляров, причём последняя машина покинула заводской конвейер 1 июля 1999 года. Разумеется, у грузовика было множество модификаций, включая малоизвестные и экспериментальные.

Одной из таких версий как раз является исполнение «на случай ядерной войны». Как отмечает пользователь ЖЖ Strangernn, кузов имел 2 слоя стеклопластика и пенопластовое заполнение, чтобы спасти содержимое от теплового излучения. Округлая форма кузова, предположительно, частично спасала от ударной волны.

Чем дело кончилось, я не знаю, может где-то на полигоне и сгинула машинка-то… Во время испытаний. — Strangernn \ пользователь ЖЖ

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен