Africa Eco Race 2019: Этап 8 и сложнейшие испытания в песках Сахары!

На восьмом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2019» гоночный караван забрался вглубь коварной Сахары.

Соединив мавританские поселения Шами и Амоджар, спортивный маршрут дня составил по общей дистанции 507 км, включая 445 км зачетного спецучастка. Организаторы приготовили участников сложные участки с дюнами, много песчаных отрезков, поросших африканской растительностью в виде верблюжьих колючек и конечно, новые ребусы в навигации.

По традиции, первыми стартовали мотоциклисты. 41 участник этого зачёта продолжил борьбу за выживание в суровых условиях мавританской пустыни. Итальянец Алессандро Боттури (Yamaha) показал лучшее время, опередив на 2 минуты Пол Андерса Улевальсеттера (КТМ) и на 5 минут своего соотечественника Симоне Агацци (Honda). В генеральной классификации расстановка лидеров не изменилась.

В категории внедорожников и грузовиков на старт восьмого этапа вышли 39 автомобилей. Победой на этапе отличились Ив Фромон/Поль Видаль (Багги Tarek) и грузовой экипаж бельгийца Ноэля Эссерса (MAN). Лидером абсолюта остается Жан-Пьер Струго/Франсуа Борсотто на Багги Optimus, а среди грузовиков лучшая — Элизабет Жасинту на MAN .

Российский дуэт Алексея Титова/Андрея Русова выложился на максимум и улучшил своё турнирное положение, вернув лидерство в категории Т2 и поднявшись на 17е место в общем зачёте. Соперник россиян по классу Кенжиро Шинозука увяз в песках перед первым контролем прохождения и вынужден был прибегнуть к помощи грузовика-метлы, чтобы добраться до бивуака.

Алексей Титов: Сложный доп! На песчаных прямых перегрели раздатку и сломали левый привод. На замену потратили 28 минут. Пески на спецучастке были очень рыхлые – это нас подкосило немного. Покопали минут 40. По результатам, все хорошо, но физически устали вусмерть !

Экипажи «ГАЗ Рейд Спорт» на этом этапе организовали командный финиш, расположившись на 23-й (Шкляев/Лагута), 24-й (Суховенко/Павлов) и 25-й (Игнатов/Чумак) позициях соответственно. Не получил классификации только экипаж Левицкого/Долгова, который столкнулся с некоторыми проблемами на трассе.

Еще одну порцию мавританских песков предстоит пройти участникам марафона 10 января на девятом этапе ралли. Именно этот этап по мнению организаторов во многом стане решающим.