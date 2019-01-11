Africa Eco Race 2019: Этап 8 и сложнейшие испытания в песках Сахары!

На восьмом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2019» гоночный караван забрался вглубь коварной Сахары.
Соединив мавританские поселения Шами и Амоджар, спортивный маршрут дня составил по общей дистанции 507 км, включая 445 км зачетного спецучастка. Организаторы приготовили участников сложные участки с дюнами, много песчаных отрезков, поросших африканской растительностью в виде верблюжьих колючек и конечно, новые ребусы в навигации.
По традиции, первыми стартовали мотоциклисты. 41 участник этого зачёта продолжил борьбу за выживание в суровых условиях мавританской пустыни. Итальянец Алессандро Боттури (Yamaha) показал лучшее время, опередив на 2 минуты Пол Андерса Улевальсеттера (КТМ) и на 5 минут своего соотечественника Симоне Агацци (Honda). В генеральной классификации расстановка лидеров не изменилась.
В категории внедорожников и грузовиков на старт восьмого этапа вышли 39 автомобилей. Победой на этапе отличились Ив Фромон/Поль Видаль (Багги Tarek) и грузовой экипаж бельгийца Ноэля Эссерса (MAN). Лидером абсолюта остается Жан-Пьер Струго/Франсуа Борсотто на Багги Optimus, а среди грузовиков лучшая — Элизабет Жасинту на MAN .
Российский дуэт Алексея Титова/Андрея Русова выложился на максимум и улучшил своё турнирное положение, вернув лидерство в категории Т2 и поднявшись на 17е место в общем зачёте. Соперник россиян по классу Кенжиро Шинозука увяз в песках перед первым контролем прохождения и вынужден был прибегнуть к помощи грузовика-метлы, чтобы добраться до бивуака.
Алексей Титов: Сложный доп! На песчаных прямых перегрели раздатку и сломали левый привод. На замену потратили 28 минут. Пески на спецучастке были очень рыхлые – это нас подкосило немного. Покопали минут 40. По результатам, все хорошо, но физически устали вусмерть !
Экипажи «ГАЗ Рейд Спорт» на этом этапе организовали командный финиш, расположившись на 23-й (Шкляев/Лагута), 24-й (Суховенко/Павлов) и 25-й (Игнатов/Чумак) позициях соответственно. Не получил классификации только экипаж Левицкого/Долгова, который столкнулся с некоторыми проблемами на трассе.
Еще одну порцию мавританских песков предстоит пройти участникам марафона 10 января на девятом этапе ралли. Именно этот этап по мнению организаторов во многом стане решающим.
Отправить ответ