Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

Со сменой поколений Explorer переехал на другую платформу — с продольным расположением двигателя

Из-за новой «тележки» пропорции модели несколько изменились, хотя габариты фактически остались прежними: длина — 5 050 мм, ширина — 2 004 мм, высота — 1 778 мм (для сравнения, соответствующие параметры машины прошлой генерации — 5 019, 1 988 и 1 788). А вот колёсная база стала намного длиннее! 3 025 мм против прежних 2 860.

Моторная гамма пока состоит всего из двух наддувных агрегатов. Базовый вариант — четырёхцилиндровый 2.3 EcoBoost отдачей 304 л.с. (420 Нм), а второй двигатель — шестицилиндровый 3.0 EcoBoost, который пришел на смену 3,5-литровому V6. При прежней мощности (370 л.с.) крутящий момент вырос весьма заметно — с 475 до 515 Нм.

Обеим версиям полагается новейший 10-диапазонный автомат. Привод — полный, построенный вокруг муфты подключения передних колёс, хотя базовые исполнения будут строго заднеприводными. (Любопытно, что даже кроссоверы 4х2 оснащаются системой Terrain Management, которая меняет режимы работы ездовой электроники.)

Новый Explorer остался трёхрядным и семиместным. Разумеется, фордовцы уверяют, что модель стала просторнее и удобнее: так, например, чтобы пройти на галёрку, сиденья среднего ряда можно откинуть одной рукой, не снимая детского кресла! Кстати, по последней моде для среднего ряда можно заказать не цельный диван, а пару отдельных мест.

Объём багажника… сократился — с 595 до 515 литров. А куда деваться, учитывая продольное расположение мотора? Впрочем, благодаря новой системе трансформации владелец машины не должен заметить явных неудобств. Общая вместимость даже выросла (2486 литров вместо 2313), а пользоваться багажными возможностями будет удобнее.

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