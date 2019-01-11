Самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE: слабее и дороже BMW X5

Уже весной к Mercedes-Benz GLE 300 d в салонах российских дилеров должна присоединиться более мощная модификация с 2,9-литровым мотором. При этом одна из версий GLE 400 d уверенно претендует на роль самого дорогого вседорожника семейства.

Как и предыдущие члены семейства, появившиеся в России, Mercedes-Benz GLE 400 d будет продаваться только в фиксированных комплектациях, которых, по данным издания «Авторевю», российским покупателям предложат всего две. Первая – со ставшим уже традиционным наименованием Sport – оценена в 5 970 000 рублей (это почти на миллион дороже 245-сильного Mercedes-Benz GLE 300 d в аналогичной комплектации).

В оснащение такого кроссовера включены, к примеру, светодиодная оптика, аэродинамические элементы от AMG и 20-дюймовые колесные диски, цифровая приборная панель, мультимедийная система MBUX, камеры кругового обзора, отделка интерьера натуральной кожей и тому подобное.

Вторая комплектация GLE 400 d для России получила наименование Black Line. Она отличается, к примеру, 21-дюймовыми колесами, матричной оптикой, панорамным остеклением и премиальной акустикой марки Burmester. Стоит такой кроссовер уже 6 850 000 рублей. Интересно, что, к примеру, BMW X5 M50d оснащается заметно более мощным мотором, развивающим 400 л.с. и 760 Нм, и ускоряется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а стоит куда дешевле – от 5 690 000 рублей.

Официальные дилеры Mercedes-Benz в России уже начали принимать заказы на новинку, а появление «живых» машин в шоу-румах обещано в течение пары месяцев.

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