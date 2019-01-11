Складной стул ARB BP-51 с высокой спинкой

Компании ARB удалось спроектировать складной стул для пикника, который хорошо подходит для отдыха в палаточном лагере и совмещает практичность, комфорт и компактность. Стул выполнен с высокой спинкой и окрашен в цвета бренда Old Man Emu. Оформленный в спортивном стиле OME, с логотипом BP-51 и глянцевым каркасом из анодированного алюминия, новый компактный стул ARB BP-51 точно окажется в центре внимания в палаточном лагере, на спортивном мероприятии или просто на отдыхе с друзьями. Стул оборудован складным столиком с подстаканником, мягкими подлокотниками, кнопкой блокировки. Ножки стула подходят для установки на любой почве. Благодаря уникальному механизму трансформации, стул легко разместить в автомобиле в сложенном виде.
Наиболее полезные особенности:
— высокая спинка, обеспечивающая дополнительную поддержку
— прочная устойчивая к разрывам ткань толщиной 420 ден
— надёжная сумка для переноски из поливинилхлорида толщиной 300 ден, с длинными ручками и
двусторонней застёжкой-молнией
— встроенная прорезиненная ручка для переноски кресла без сумки
— механизм лёгкого складывания
— изогнутый рельеф ножек для наилучшей установки на неровной почве
— стильный каркас из анодированного алюминия, лёгкий и максимально прочный за счёт
комбинации стали (толщина 24 мм в подлокотниках и спинке) и алюминия (толщина 22 мм в
каркасе)
— кнопка блокировки, предотвращающая случайное складывание стула
— боковой столик с большим подстаканником
— мягкие подлокотники
— карман для журналов или сумка на спинке сиденья
— термосумка со сварными швами и карманами из сетчатой ткани
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