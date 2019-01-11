Складной стул ARB BP-51 с высокой спинкой

Компании ARB удалось спроектировать складной стул для пикника, который хорошо подходит для отдыха в палаточном лагере и совмещает практичность, комфорт и компактность. Стул выполнен с высокой спинкой и окрашен в цвета бренда Old Man Emu. Оформленный в спортивном стиле OME, с логотипом BP-51 и глянцевым каркасом из анодированного алюминия, новый компактный стул ARB BP-51 точно окажется в центре внимания в палаточном лагере, на спортивном мероприятии или просто на отдыхе с друзьями. Стул оборудован складным столиком с подстаканником, мягкими подлокотниками, кнопкой блокировки. Ножки стула подходят для установки на любой почве. Благодаря уникальному механизму трансформации, стул легко разместить в автомобиле в сложенном виде.

Наиболее полезные особенности:

— высокая спинка, обеспечивающая дополнительную поддержку

— прочная устойчивая к разрывам ткань толщиной 420 ден

— надёжная сумка для переноски из поливинилхлорида толщиной 300 ден, с длинными ручками и

двусторонней застёжкой-молнией

— встроенная прорезиненная ручка для переноски кресла без сумки

— механизм лёгкого складывания

— изогнутый рельеф ножек для наилучшей установки на неровной почве

— стильный каркас из анодированного алюминия, лёгкий и максимально прочный за счёт

комбинации стали (толщина 24 мм в подлокотниках и спинке) и алюминия (толщина 22 мм в

каркасе)

— кнопка блокировки, предотвращающая случайное складывание стула

— боковой столик с большим подстаканником

— мягкие подлокотники

— карман для журналов или сумка на спинке сиденья

— термосумка со сварными швами и карманами из сетчатой ткани