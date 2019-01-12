Volkswagen Tiguan в России получил версию «все включено»

Компания Volkswagen выпустила новую серию «Тигуанов», которая получила максимум жизненно необходимых опций. Правда, чтобы удержать цену кроссовера на разумном (и даже привлекательном) уровне, пришлось пожертвовать технической начинкой.

Пресс-служба марки Volkswagen объявила о старте продаж новой ограниченной серии Volkswagen Tiguan под названием All Inclusive, которая уже имеет фиксированный набор оборудования. Паркетники предлагаются только в двух переднеприводных исполнениях с базовыми агрегатами. «Тигуан» 1,4 л TSI (125 л.с.) с 6-ступенчатой механикой оценивается в 1 499 000 рублей, а за версию 1,4 л TSI (150 л.с.) в сочетании с роботом 7-DSG просят 1 649 000 рублей.

В комплектацию All Inclusive включено, конечно, далеко не все, однако наиболее популярные и востребованные опции здесь присутствуют по умолчанию. В список стандартного оснащения уже входят лобовое стекло с обогревом, простенькая LED-оптика рефлекторного типа с ассистентом дальнего света, комфортные кресла со столиками и ящиками для хранения, датчик дождя, колеса R17, камера заднего вида, парковочные датчики «по кругу» и мультимедийная система Copmosition Media с 8-дюймовым тачскрином.

Дополнить Tiguan All Inclusive можно лишь опциональным пакетом Plus за 35 500 рублей, предлагающим бесключевой доступ и запуск двигателя, а также электропривод крышки багажника.

В Volkswаgen подчеркивают, что такой «Тигуан» выпущен ограниченной серией, однако точные цифры производитель не называет. Напомним, что помимо стандартных Tiguan (1 429 000 — 2 569 000 рублей) и новой серии All Inclusive у кроссовера есть еще две спецкомплектации — это City и Offroad.

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