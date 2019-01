Africa Eco Race 2019: Этап 9 – петля вокруг Амоджара!

Девятый этап ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2019» все участники гонки отметили как самый живописный, но любоваться пейзажами знойной Сахары довольно сложно, когда приходится преодолевать очень мягкие мавританские пески и невысокие коварные дюны с острыми спрыжками. За этот день гонщики одолели 482 км, включая 374 км в зачет времени.

Кольцевой спецучасток в окрестностях Амоджара включал суммарно около 100 км дюн и по трассе совпадал с маршрутом прошлогоднего выпуска марафона. Однако, на этот раз участники проходили его в обратном направлении, что значительно поменяло всю концепцию.

В категории мотоциклов первой победой на этапе отметился норвежец Феликс Енсен (КТМ), который благодаря выгодной стартовой позиции воспользовался следами и с легкостью справился с навигацией, накатив по скорости на лидеров – Алессандро Боттури (Yamaha) и Пола Андерса Улевальсеттера (КТМ). В дуэли Боттури с Улевальсеттером лучшим стал норвежец, отыгравший у итальянца 2 минуты. В генеральной классификации двух претендентов на победу разделяет всего 5 минут. Топ-3 на этапе замкнул Симоне Агацци (Honda). Он же держится третьим и в общем зачёте.

В зачете внедорожников полчаса потерял сегодня на этапе лидер абсолюта Жан-Пьер Струго на Багги Optimus, который благодаря почти 2-часовому запасу времени перед ближайшими соперниками, выбрал для себя стратегию надежного финиша и не рискует ехать на полную мощность. Противоположная тактика у Давида Жерара, который накануне проиграв время и вылетев из тройки сильнейших, поставил себе задачу вернуть позицию. Французскому пилоту и его штурману Паскалю Делакуру удалось выиграть спецучасток и подняться на третье место в генеральной классификации вслед за Жан-Пьером Струго/Франсуа Борсотто (Багги Optimus) и Патриком Мартином/Дидье Биго (Багги Tarek). Преимущество Струго в 1 час и 20 минут по-прежнему весомо, но впереди еще два сложных мавританских этапа в песках, где любая ошибка может стоить серьезных потерь времени.

Для российского экипажа Алексея Титова/Андрея Русова девятый этап сложился удачно – плюс две позиции в классификации и уже 16-е место в общем зачёте и первое в Т2.

Спортивный дух и великолепная работа механиков команды «Газ Рейд Спорт» делают своё дело, и очередной мавританский этап покорился всем четырем экипажам команды без штрафов. Болеслав Левицкий/Станислав Долгов на грузовике финишировали на очень высокой 16-й позиции, всего в 48 секундах от Титова/Русова. Далее, на 22-й позиции классифицировался экипаж Алексея Игнатова/Дмитрия Чумака, а 25-м стал еще один прототип ГАЗ категории Т1 под управлением Евгения Суховенко/Евгения Павлова. Михаил Шкляев/Александр Лагута замкнули 30-ку.

Для участников грузового зачета этот этап запомнится прорывом в тройку абсолюта экипажа Игоря Бувенса на Iveco. Бельгийцы показали второй результат на спецучастке. Томас Томечек на Tatra финишировал 7-м, а лидер в грузовиках – Элизабет Жасинту показала 8-е время.

До финиша ралли на Розовом озере в Дакаре остается всего три этапа, а значит, ответственность и накал борьбы будут на пике.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ. РАСПОЛОЖЕНИЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОСЛЕ 9 ЭТАПА

220 — Алексей Титов/Андрей Русов (Ford F-150) — 16 место абсолюта

408 — Болеслав Левицкий/Станислав Долгов (GAZ Sadko Next 4×4) — 23 место абсолюта

218 — Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак (GAZ Gazelle Next) — 24 место абсолюта

219 — Евгений Суховенко/Евгений Павлов (GAZ Gazelle Next) — 25 место абсолюта

409 — Михаил Шкляев/Александр Лагута (GAZ Sadko Next 4×4) — 26 место абсолюта