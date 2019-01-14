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Новости   14 января 2019   

Ford сворачивает европейскую программу

Ford сворачивает европейскую программу и, скорее всего, закроет легковое производство во Всеволожске.

Американская компания намерена кардинально сократить модельный ряд выпускаемых в Европе автомобилей. Причина проста – миллионные убытки, сокращение продаж на четверть, снижение доли бренда Ford на европейском рынке. Полностью прекратить планируется выпуск минивенов, в виде спасительной соломинки сохранятся фургоны и кроссоверы, а также экс-бестселлер Focus, производство части легковых моделей переедет в Китай и Индию.

Волна сокращений прокатится и по совместному предприятию Ford Sollers, которое также убыточно. Сохранится выпуск Ford Transit в Елабуге, а заводы во Всеволожске и Набережных Челнах будут остановлены. И даже некогда прочно стоявший на самой вершине российских легковых продаж Focus, который компания сама же и «похоронила» при помощи невнятной маркетинговой политики, не спасёт положение. Его, а также Fiesta, Mondeo и EcoSport или вовсе уберут с рынка, или будут поставлять с других заводов.

Моральным утешением в этой истории может стать тот факт, что на близкий нам мир внедорожников и кроссоверов это повлияет не сильно. Продажи единственной выпускаемой на территории России модели с колёсной формулой 4х4 – Ford EcoSport не блещут цифрами, а другие полноприводники с эмблемой Ford и раньше привозили из-за границы.

 

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