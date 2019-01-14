Новый Outlander по старым ценам

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о «замораживании» цен на Outlander 2019 года выпуска. Таким образом базовые цены (без учета трейд-ин) на автомобили нового и предыдущего года выпуска будут равны.

Кроме этого, принято решение продлить действие выгодной ставки по кредиту 7,9% на 3 года* при покупке нового Outlander.

Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус», отметил: «Учитывая повышение НДС с 1 января 2019 года и снижение покупательной способности в связи со сложной экономической ситуацией, мы постоянно ведем мониторинг состояния рынка. Поэтому на данный момент мы решили не перегружать наших клиентов типичным для нового года ростом цены на нашу самую популярную модель — Mitsubishi Outlander”.

Напомним, что недавний пересмотр розничных цен на весь модельный ряд с 1 января 2019 года был произведен только в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%.

Повышение цен составило от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

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