Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в две средних российских зарплаты

Московская прокатная фирма предложила взять машину на день за 88 тысяч рублей

Российская прокатная компания «Октан» добавила в свой парк Lamborghini Urus. Итальянский кроссовер можно арендовать за 88 тысяч рублей в сутки с обеспечительным платежом 60 000 рублей. Для владельцев клубных карт цена снизится до 78 тысяч рублей при аренде на 1-2 суток или до 64 тысяч рублей при аренде на 14-29 дней.

В стоимость проката включены: техническое обслуживание, страховка от ущерба, хищения или угона, сезонная смена резины и предоставление подменного автомобиля в случае технических неполадок. Также клиенту доступны 250 километров ежесуточного пробега. Цена каждого дополнительного километра — около 30 рублей.

По данным Росстата, в мае 2018 года средняя заработная плата в РФ составила 44 086 рублей.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге (фирма DayDream) Urus предлагают арендовать за 70 тысяч рублей на шесть часов. 1-2 суток обойдется в 100 тысяч, а аренда от 30 суток — в 80 тысяч рублей. Покататься на «Урусе» в Великобритании (Prestige Keys) можно за тысячу фунтов стерлингов (85,2 тысячи рублей) в сутки, а на уик-энд (с пятницы до понедельника) кроссовер можно взять за три тысячи фунтов стерлингов (255,6 тысячи рублей).

Lamborghini Urus оснащается 4,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, выдающим 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» ZF. С нуля до «сотни» «Урус» разгоняется за 3,6 секунды, а до 200 километров в час – за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час. Паспортный расход топлива в смешанном цикле — 12,7 литра на 100 километров.

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