GM-АВТОВАЗ ждёт, что Chevrolet Niva резко разлюбят

Согласно плану производства GM-АВТОВАЗ на 2019 год, в 2019 году будет выпущено всего 20 000 штук Chevrolet Niva

За 9 месяцев прошлого года (более свежей статистики пока нет) совместное предприятие выпустило 20 617 внедорожников. Соответственно, можно предположить, что за полные двенадцать месяцев GM-АВТОВАЗ собрал 27-28 тысяч машин.

20 000 — это объём кузовов, заказанный ВАЗу. Таким образом, как отмечает Ежедневный автомобильный журнал, запрограммированное падение составляет 27%. При том, что 20 тысяч — это всего лишь пятая часть от производственной мощности завода (95 000).

Как предполагает электронное издание, 2019 год для предприятия будет планово-убыточным, а в 2020 году, как надеются джиэмовцы, появится обновлённая Chevrolet Niva.

К сожалению, у совместного предприятия не хватает средств, чтобы одновременно сменить дизайн и внедрять инновации… Поэтому сначала машина получит только новый экстерьер. Что это будет, глубокий рестайлинг или лёгкое обновление, — пока неизвестно.

Та «Шнива», что продаётся сейчас, продолжит развиваться. Как ранее сообщал Mail.Ru Авто, в новом году ей уготованы улучшенная шумоизоляция. Плюс расширенная базовая комплектация — с подушкой безопасности водителя и антиблокировочной системой тормозов.

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