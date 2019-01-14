AFRICA ECO RACE 2019: Четыре российских экипажа на финише гонки!

В воскресенье, 13 января, участников ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2019» ждал долгожданный финиш на Розовом озере в Дакаре.

Покинув последний бивуак в Сен-Луи, караван преодолел заключительные километры спортивного маршрута. После 270 км дорожной связки (лиазон), был дан масс-старт для мотоциклов, а затем для внедорожников, SSV и грузовиков на короткий 23-километровый спецучасток вокруг Розового озера. Для ветеранов мировых ралли-рейдов, среди которых и победитель абсолютного зачета Жан-Пьер Струго, Розовое озеро – это памятное сердцу место, хранящее воспоминания первых спортивных успехов на легендарном ралли «Париж-Дакар» (прим. француз выигрывал в 2000 и 2003 гг. в категории «продакшн»).

«Оказаться здесь вновь и быть на подиуме «Африка Эко Рейс 2019» очень радостно для меня. Это моя первая победа в абсолюте! Гонка получилась отличная, спасибо организаторам» – отметил на финише Струго. Экипаж Жан-Пьера Струго/Франсуа Борсотто (Багги Optimus) с большим отрывом опередил своих соперников. Давид Жерар/Паскаль Делакур (Багги Optimus) стали вторыми, а супруги Жан-Ноэль и Раба Жульен (Багги Optimus) завоевали «бронзу».

В категории мотоциклов великолепную победу в гонке одержал итальянец Алессандро Боттури (Yamaha). Свою победу на «Африка Эко Рейс» Боттури посвятил своей матери, которая умерла несколько месяцев назад. «Серебро» у норвежца Пол Андерса Улевальсеттера (КТМ), в тройке призеров гонку закончил еще один итальянец — Симоне Агацци (Honda).

В грузовом зачете награды получили экипажи Ёхана Элфринка (MERCEDES) – 3-е место, Ноэля Эссерса (MAN) – 2-е место и Элизабет Жасинту (MAN) – 1-е место. Элизабет Жасинту: «Всегда очень сложно искать в себе мотивацию, продолжать работать и идти до конца, но я не привыкла сдаваться. Трудности делают нас сильнее, и в этом году мы смогли добиться победы. Я очень счастлива!».

Российские экипажи выступили на марафоне «Африка Эко Рейс 2019» очень достойно. Алексей Титов в паре с Андреем Русовым стали лучшими в категории Т2 и заняли по итогам 16-е место в общем зачете. Успешным получился дебют в Африке заводской команды «ГАЗ Рейд Спорт». Евгений Суховенко/Евгений Павлов стали третьими в классе дизельных полноприводных прототипов и замкнули топ-10 своей зачетной категории. В общем зачете экипаж занял 24-е место. Достойно проехали маршрут гонки оба грузовика команды. Болеслав Левицкий/Станислав Долгов финишировали 7-ми в зачете грузовиков и 22-ми в общем зачете, а Михаил Шкляев/Александр Лагута стали 8-ми и 25-ми соответственно.

Подводя итоги «Африка Эко Рейс 2019», руководитель гонки Жан-Луи Шлессеротметил: «Гонка получилась интересной, и участники вели борьбу во всех категориях. Приятно, что все больше людей разделяют нашу страсть к Африке, где навсегда останется исторический «Дакар». В этом году у нас большое количество мотогонщиков, особенно из Италии, и я очень рад победе Ботурри. Струго – это наш большой друг, и он настоящий марафонец, как никто знающий особенности Африки. Искренне счастлив за Элизабет Жасинту, ведь она так долго шла к этой победе. На следующий год мы планируем поработать с маршрутом и обновить его. В планах, добавить Тиджику в Мавритании. Это будет очень здорово!».