Компания Cadillac представила большой электрокроссовер

Премьера нового электрокроссовера от Cadillac состоялась в виртуальном пространстве, но намерения фирмы в этом направлении весьма серьезны. Электромобиль Cadillac пока существует только в виде компьютерных рендеров и чертежей внутреннего пространства – американцы не показывали «живьем» даже дизайнерские макеты и до сих пор не озвучили название новой разработки. Однако, уже известно, что планы Cadillac предусматривают массированный захват сегмента электромобилей.

Для постройки серийных электрокаров американцы по примеру многих коллег ведут разработку совершенно новой модульной платформы, которая станет основой целого семейства – причем использовать ее смогут практически все бренды, входящие в концерн General Motors. Кроме того, по предварительным планам, электромобили получат высокий уровень автономности. Во время презентации электромобиля была продемонстрирована фотография водительского места с убранным вглубь передней панели рулевым колесом. Это подразумевает наличие весьма продвинутой системы автономного управления, которой не требуется постоянный контроль человека. Никаких конкретных планов по дебюту серийного электромобиля или хотя бы демонстрации «живого» концепта SUV производителем озвучено не было. Однако, ранее сообщалось, что Cadillac намерен в ближайшее время вывести на рынок целую россыпь новинок, так что весьма вероятно, что электрический кроссовер компания представит уже в 2019 году.