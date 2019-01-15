XT6 — новый большой кроссовер от Cadillac

В рамках международной выставки в Детройте компания Cadillac продемонстрировала новинку в жанре больших кроссоверов с тремя рядами кресел. Новый XT6 весьма напоминает более компактный и уже хорошо известный XT5. Новинка получила стойки типа «макферсон» спереди и пятирычажную подвеску со стабилизатором поперечной устойчивости сзади, привод на передние колеса в базе и пока только один двигатель – алюминиевый 3,6-литровый атмосферный V6, развивающий 314 л.с. и 373 Нм крутящего момента.

Работать мотору предстоит в паре с девятиступенчатым автоматом собственной разработки концерна GM и опциональной системой полного привода, которая умеет распределять крутящий момент индивидуально между задними колесами. Динамических характеристик XT6 производитель пока не приводит, но кроссоверу уже обещано, помимо прочих комплектаций, исполнение Sport. Оно будет отличаться адаптивной подвеской, 21-дюймовыми колесными дисками вместо штатных 20-дюймовых, доработанной системой рулевого управления и чуть более агрессивной отделкой кузова и салона (к примеру, в версиях Premium и Luxury интерьер отделывается деревом, а у Sport применяется карбон). Кроме того, упоминается и система выбора режимов движения с четырьмя предустановленными вариантами.

В длину кроссовер вытянулся на 5 050 мм, в ширину – на 1 964 мм, высота XT6 составляет 1 784 мм, а колесная база – 2 863 мм, чем объясняются довольно большие свесы. Президент Cadillac Стив Карлайл заявил, что у нового кроссовера «каждое кресло будет лучшим местом в салоне» (опционально доступны раздельные кресла второго ряда), но ради этого пришлось пожертвовать погрузочными возможностями XT6. Если задействованы все посадочные места, объем багажника новинки составит лишь 356 л. Впрочем, если сложить третий ряд сидений, грузовой отсек увеличится до 1 220 л, а если убрать еще и второй, то до 2 228 л. В интерьере появятся не только кожаная отделка, вентиляция кресел первого ряда и подогрев второго, а также акустика Bose и ионизатор, но и новая мультимедийная система. Главное нововведение в этом случае – качающаяся поворотная шайба в качестве основного органа управления дополнительными функциями. Мультимедийная система способна запоминать «профиль пользователя» и хранить его в облаке, откуда он будет доступен на любом другом автомобиле GM с соответствующими возможностями.

Кроме того, в качестве доступного оборудования названы система ночного видения, камера заднего вида с омывателем, система кругового обзора, беспроводная зарядка для гаджетов, точка доступа в интернет, порты USB для каждого пассажира, а также множество ассистирующих водителю систем. Выпускаться Cadillac XT6 будет в США. Стоимость кроссовера пока не называется, но известно, что в продажу на домашнем рынке новинка поступит летом. При этом имеется весьма высокая вероятность, что к концу 2019 года прием заказов на большой семиместный кроссовер откроют и российские дилеры Cadillac.