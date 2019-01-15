Ram представил тяжелые модификации Ram 2500 и Ram 3500

Ровно через год после премьеры легких пикапов Ram 1500 пятого поколения американский производитель, входящий в концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), представил тяжелые модификации Ram 2500 и Ram 3500. Пикапы пятого поколения легко узнать по новому дизайну: впервые за 25 лет на «Рэмах» отказались от характерного ступенчатого передка с крыльями, визуально отделенными от капота. Технически между пикапами серии 1500 и машинами семейства Heavy Duty общего мало: последние ближе к полноценным коммерческим грузовикам. Например, самые тяжелые версии новых пикапов способны увести до 3,5 тонны груза и буксировать прицеп массой до 16 тонн. Версию 3500 легко узнать по сдвоенным задним колесам.

Пикапы получили совершенно новую раму из высокопрочной стали с шестью поперечинами. Передняя часть лонжеронов выполнена гидроформованием, особо требовательная к прочности задняя часть — закрытого сечения. Двигателем начального уровня для новых пикапов станет бензиновый V8 Hemi объемом 6,4 литра. Его мощность — целых 410 лошадиных сил, а крутящий момент — 581 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» TorqueFlite 8HP75.

Мощность флагманского дизеля Cummins даже немного ниже — 400 сил. Зато рядная «шестерка» объемом 6,7 литра выдает колоссальный момент в 1356 Нм. Это является рекордом в классе тяжелых пикапов: для сравнения, на Ram 2500/3500 прежнего поколения аналогичный дизель выдавал до 1261 Нм момента, а дизель V8 Duramax 6.6 на Chevrolet Silverado 2500/3500 выдает до 1234 Нм. Новая версия дизеля Cummins получила измененный блок цилиндр и чугунную головку, более легкие и прочные поршни, а также улучшенный турбокомпрессор с переменной геометрией. Этот двигатель работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой Aisin AS69RC. Существует и дефорсированная версия дизеля мощностью 370 сил: она выдает момент до 1152 Нм, и агрегатируется с другим «автоматом» той же фирмы — модели 68RFE. Предлагаются как заднеприводные пикапы, так и версии с приводом на все колеса: в зависимости от модификации, они оснащаются раздаточными коробками с механическим либо электрическим управлением.

Подвеска тяжелых пикапов, раccчитанная на большие нагрузки, обычно отличается от легких моделей худшей плавностью хода. Чтобы минимизировать этот эффект, новый Ram 2500/3500 оснастили пружинами с прогрессивной характеристикой и амортизаторами с системой Frequency Response Damping (FRD). Если верить пресс-релизу, последнее придало пикапу «управляемость спорткара». Одно из главных отличий версии 2500 от модификации 3500 — конструкция задней подвески: в базовой комплектации у более легких пикапов стоят пружины, задний мост с двускатной ошиновкой у более тяжелых пикапов — на рессорах. Но по заказу обе версии могут укомплектовать пневмобаллонами с возможностью «приседания» для облегчения погрузки.