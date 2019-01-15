INFINITI показала в Детройте концептуальный электрокроссовер

14 января 2019 г. на международном автосалоне в Детройте компания Infiniti представила новейший концепт-кар QX Inspiration, который сочетает полный привод, электрифицированную силовую установку и кузов кроссовера.

Новый INFINITI QX Inspiration — это среднеразмерный кроссовер, предвосхищающий дебют первой полностью электрифицированной серийной модели бренда. Дебютировавший на выставке в Детройте прототип подтверждает намерение компании представить на рынке целую линейку высокомощных автомобилей, приводящихся в движение энергией электричества. Помимо высоких скоростных достоинств, неотъемлемой чертой этих моделей станет и достаточный в любой ситуации запас хода. В модельной гамме INFINITI ближайшего будущего появятся как полноценные электромобили, так и автомобили с технологией e-POWER (умеренные гибриды) и высокомощные гибридные модели.

Концептуальный QX Inspiration знаменует начало новой эпохи в дизайне INFINITI, в основе которой невероятные возможности передовых электрифицированных технологий. Новейший дизайнерский язык бренда наглядно иллюстрирует возможности и характер электрифицированных моделей. Создатели QX Inspiration черпали вдохновение в японской пространственной концепции Ма – уникальному мастерству производить максимальный эффект при минимуме средств художественного выражения. Истинно японские мотивы очевидны и в дизайне салона. Интерьер QX Inspiration можно с полным правом назвать созданным вручную произведением искусства. Традиционные ремесленные навыки и изысканно подобранные отделочные материалы, подчеркивающие культурные особенности Страны восходящего солнца, воплотились во внутреннем мире QX Inspiration, наполненном духом японского гостеприимства «Омотенаши». Заботливо окружающий водителя интуитивно понятными органами управления, салон QX Inspiration, это не только приятное место пребывания – помимо прочего новейшие технологические возможности интерьера активно помогают водителю в процессе управления, а пассажирам в контакте с окружающей реальностью.

“Новый QX Inspiration дает стартовую отмашку новому поколению автомобилей INFINITI и устанавливает высочайшие стандарты для дебютирующего в ближайшем будущем первого серийного электромобиля марки. Построенный на новой электрифицированной платформе, концепт-кар сочетает истинно японские мотивы в дизайне и предвосхищает портфолио бренда завтрашнего дня, в котором появятся высокомощные, экологически чистые автомобили с достаточным запасом хода» — сказал Кристиан Менье, Президент INFINITI.

Новый QX Inspiration недвусмысленно подтверждает планы бренда по выпуску среднеразмерного премиального кроссовера с мощной электрической силовой установкой и полным приводом, построенным на принципиально новой платформе. Типичная для SUV компоновка со сравнительно высокой посадкой позволяет максимально эффективно разместить блоки силовых аккумуляторов под полом салона. Будущие электромобили INFINITI обещают невероятный динамический потенциал, важную роль в котором играет полноприводная трансмиссия e-AWD, обеспечивающая мгновенную ответную реакцию на нажатие акселератора. Распределение крутящего момента между четырьмя колесами и расположение аккумуляторных блоков, гарантирующее низкий центр тяжести, определяет образцовое поведение автомобиля в любой дорожной ситуации и при любых погодных условиях.

Дизайн экстерьера QX Inspiration искусно сочетает строгие, прямые линии и неожиданные обводы, выверенные, чистые поверхности не перетяжеленные деталями и естественные, органические формы. Эффектный контраст придает облику QX Inspiration новую тональность, не свойственную предыдущим моделям INFINITI – мускулистую, но сдержанную, в целом менее агрессивную, но при этом значительно более смелую в деталях.