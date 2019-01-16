Названы рублевые цены на новый кроссовер Lexus UX

Lexus открыл в России прием заказов на первый компактный кроссовер марки, который назван UX. Машина будет предлагаться в двух вариантах и 7 комплектациях. В Lexus объясняют, что название UX образовано от Urban (городской) + X-over (кроссовер). Также название модели можно расшифровать как Urban EXplorer – то есть «городской исследователь». В основе новинки — глобальная платформа GA-C, которую UX делит с новыми Toyota C-HR и Auris/Corolla. В России новый кроссовер будет доступен в двух версиях: UX 200 и гибридной UX 250h. У Lexus UX 200 бензиновый 2-литровый мотор отдачей в 150 л.с. и 202 Нм, оснащенный системой впрыска топлива D4-S (непосредственный и распределенный впрыск). Двигатель сочетается с вариатором Direct Shift CVT.

У гибридного полноприводного UX 250h бензиновый 2-литровый двигатель объединен с двумя электрическими мотор-генераторами объемом. Совокупная мощность силовой установки — 178 л.с. Скорость, при которой гибридная система может отключить бензиновый двигатель, например, при длительном движении по склону, увеличилась до 115 км/ч. Также модель UX 250h отличается системой полного привода E-Four, которая задействует отдельный, предназначенный специально для нее, электрический мотор-генератор, интегрированный в задний дифференциал.

Новый Lexus UX 200 будет доступен в четырех комплектациях — #live, #enjoy, #discover и #FSport. Гибридный Lexus UX 250h доступен в трех комплектациях — #enjoy, #feel и #FSport. Базовая версия #live у UX 200 стоит 2 316 000 рублей. В цену входят 17-дюймовые диски и светодидоная светотехника, (включая фары ближнего и дальнего света с одной линзой), 8 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль с ионизатором воздуха Nano-e, подогрев передних сидений и дополнительные воздуховоды для пассажиров заднего ряда, кожаный руль имеет настройку по вылету и наклону, а сиденья водителя и переднего пассажира – механическую регулировку в шести направлениях. Также есть автоматические стеклоподъемники всех дверей, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, подогреваемые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, датчик света, контроль давления в шинах, круиз-контроль. Медиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем имеет 2 разъема USB, Bluetooth и 6 динамиков.

В комплектации #enjoy новый Lexus UX 200 стоит 2 422 000 рублей, гибридный UX 250h – 2 848 000 рублей. Гибридная версия дополнительно включает в себя 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/50 R18. Также кроссовер оснащается рейлингами на крыше и светодиодными противотуманными фарами. В версии #enjoy оба варианта уже дополнены подогревом руля, датчиками дождя, камерой заднего вида с динамической разметкой, передними и задними парктрониками, салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением.

UX 200 в комплектации #discover за 2 849 000 рублей имеет 18-дюймовые литые диски с шинами Runflat 225/50, бесключевой доступ и запуск мотора, дверь багажника с электроприводом и функцией бесконтактного открытия, светодиодные противотуманки с функцией освещения поворотов, а также LED-фары ближнего и дальнего света с тремя линзами и полноразмерную запаску. Руль — с электроприводом настройки, электрорегулировками в 8 направлениях снабжены передние сиденья, а кресло водителя имеет дополнительную электрорегулировку поясничного подпора. Плюс аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками.

Гибридный UX 250h также предлагается в максимальной комплектации #feel (3 736 000 рублей). Оснащение во многом повторяет комплектацию #discover, но, в первую очередь, такой вариант оснащается функцией памяти положения водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал в трех положениях, а также функцией автоматического складывания боковых зеркал заднего вида. Сюда же входят 4 камеры кругового обзора, система помощи при выезде с парковки задним ходом, передние сиденья с вентиляцией, беспроводная зарядка, навигатор с дисплеем на 10,3 дюйма, проектор данных на лобовое стекло, адаптивная регулируемая подвеска.

В комплектации #feel гибридный UX 250h также оснащен комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System + 2, в который входят системы распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, помощи при смене полосы движения, удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и система автоматического переключения дальнего света на ближний.

Версии Lexus UX 200 #FSport (2 669 000 рублей) и UX 250h #FSport (3 099 000 рублей) отличаются элементами дизайна и другими колесами, а также спортивными передними сиденьями с усиленной боковой поддержкой и другими элементами отделки салона. Также в цену входит адаптивная регулируемая подвеская AVS, аналогичная той, что у купе Lexus LC и седане LS. Но у нее свои пружины и стабилизаторы, а также задний демпфер вибрации кузова. Также есть система активного контроля звука (ASC), которая выдает звуковой эффект переключения передачи, как в автоматической КП.