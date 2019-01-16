Компания Kia официально представила новый Telluride

На автосалоне в Детройте компания Kia, как и обещала, представила новый кроссовер по имени Telluride. В его салоне могут разместиться до 8 человек, что делает новинку самой крупной моделью корейской марки. Новый SUV разделил платформу с уже дебютировавшим Hyundai Palisade, но оказался чуть крупнее. Длина Kia Telluride на 1 мм преодолела отметку в 5 метров, в ширину кроссовер раздался на 1 989 мм, а высота новинки составляет 1 750 мм. При колесной базе в 2 900 мм создатели Telluride не только разместили в салоне автомобиля три ряда сидений, но и предоставили будущим покупателям возможность выбирать между 7- или 8-местным интерьером. Минимальный объем багажника новинки составляет 595 л, если же сложить третий ряд сидений, он увеличится до 1 302 л.

Telluride получил полностью независимую подвеску и только один силовой агрегат – 3,8-литровый V6 мощностью 295 л.с. (355 Нм) в паре с восьмиступенчатым автоматом. Стандартный кроссовер имеет привод на передние колеса, но в качестве опции доступна система полного привода с шестью вариантами распределения тяги по осям – от 100% на переднюю ось в режимах Smart и Eco до 80:20 в пользу передних колес в режимах Comfort и Snow, 65:35 в режиме Sport и 50:50 – если межосевую муфту заблокировать.

В интерьере с отделкой под дерево и полированный металл появились, к примеру, 10,25-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, премиальная акустика, шесть USB-портов, система громкой связи между водителем и пассажирами третьего ряда, специально спроектированная климатическая установка и тому подобное. Кроме того, в Kia называют новинку не только самым большим, но и самым умным автомобилем марки – в основном, благодаря большому количеству водительских ассистентов. Telluride оснастили, к примеру, системой контроля транспорта, движущегося поперечным курсом, при выезде с парковки и умением уходить от столкновений при перестроениях. Также кроссовер получил ассистенты удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль со способностью реагировать на знаки ограничения скорости, систему напоминания о пассажирах на заднем ряду и так далее.

Выпускать новинку планируется на заводе Kia в штате Джорджия – США считаются стратегическим рынком для большого кроссовера, и продажи Telluride начнутся уже в этом году. Правда, не исключена вероятность и того, что Telluride годом позже появится и в России, где он может заменить рамную модель Mohave.