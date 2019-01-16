Компания ŠKODA анонсировала новый городской кроссовер, который встанет в один ряд с моделями ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ, а его премьера состоится на Международном автосалоне в Женеве (5 – 17 марта). Компания опубликовала первое изображение автомобиля, которое дает представление о дизайне передней части. Самая заметная деталь – светодиодные фары оригинальной формы с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота.

Как сообщает производитель, новая модель ŠKODA будет сочетать в себе управляемость и маневренность компактного легкового автомобиля и лучшие качества SUV – высокую посадку, отличную обзорность и увеличенный дорожный просвет. Благодаря этому кроссовер идеально подойдет как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий на природу. Созданный на платформе Modular Transverse Matrix (MQB) концерна Volkswagen Group, автомобиль будет оснащаться самыми современными системами помощи водителю и целым рядом решений в духе Simply Clever, которые наряду с просторным салоном являются визитной карточкой чешского бренда.