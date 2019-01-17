Опубликованы тизеры нового кросс-купе от Geely

Пресс-служба марки Geely распространила официальные тизеры абсолютно новой модели Geely FY11, выполненной в кузове кросс-купе. Новинка стала первой моделью китайской марки, в основе которой лежит модульная «тележка» CMA, разработанная совместно с шведскими инженерами Volvo. На этой платформе, к примеру, уже базируются компактный премиум-кроссовер Volvo XC40, а также все модели дочернего бренда Lynk&Co.

В целом новый Geely FY11, чей облик создан командой дизайнеров под управлением Питера Хорбери, унаследовал общий стилистический код от моделей SX11 и гибридного GE, хотя ниспадающая крыша предопределяет более динамичный силуэт. И вообще китайцы смело заявляют, что новинка станет самой драйверской моделью в линейке Geely. Что касается интерьера, то здесь Geely отошла от концепции передней панели с отдельно стоящим экраном, хотя сам тачскрин получит очень внушительный размер.

Технические детали не раскрываются. По предварительным данным, под капотом Geely FY11 появится 2-литровый турбодвигатель примерной мощностью 238 л.с., который будет сочетаться с полным приводом. Не исключено, что в качестве базового двигателя будет использоваться общий для Geely и Volvo турбомотор 1,5 л с отдачей 175-185 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Этот агрегат изначально разработан с прицелом на гибридную конфигурацию, так что гибрид у FY11 тоже, вероятно, появится.

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