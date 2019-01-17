УАЗы снова подорожали

Ульяновский автозавод, вслед за другими автопроизводителями, поднял в январе цены на свои модели. Однако завод не только переписал ценники, но и внедрил некоторые изменения, за счет которых машины должны стать более устойчивыми к коррозии. Модельный ряд УАЗа подорожал на сумму от 12 до 20 тысяч. Меньше всего (12-13 тысяч рублей) подорожал внедорожник «Хантер». Новые цены «Хантера» — от 687 000 до 759 900 рублей. У «Патриота» выросли в цене все комплектации, прибавив от 13 до 19 тысяч рублей. Теперь разброс цена на этот внедорожник — от 777 000 до 1 083 000 рублей без учета опций. Больше всего (на 14-20 тысяч рублей) вырос в цене «Пикап», который теперь стоит от 793 000 до 1 165 000 рублей без стоимости допоборудования.

Кроме того, УАЗ вновь обратился к проблеме коррозии автомобилей, которая уже давно преследует ульяновские автомобили. Теперь в их производстве будет использоваться тот же катафорезный грунт, который применяется на предприятиях концерна Renault -Nissan. При лучшей проникающей способности, он должен создать еще один защитный слой на поверхности металла, что, по уверениям представителей завода, долго не допустит появления ржавчины в местах сколов и царапин. При этом с 2017 года завод дает гарантию на детали кузова «Патриота» от сквозной коррозии в 6 лет или 130 000 км пробега.

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