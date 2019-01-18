УАЗ пересмотрел оснащение Патриота

Ульяновский автомобильный завод продолжает совершенствовать внедорожник Патриот. Как сообщает пресс-служба завода, на этот раз улучшения коснулись начальных и средних комплектаций. Их список оснащения стал более вариативным. С февраля 2019 года УАЗ Патриот в исполнениях «Классик» и «Оптимум» можно будет оснастить опциями, которые прежде для таких версий были недоступны. Например, обе комплектации можно будет дополнить противотуманными фарами, которые сейчас положены исключительно для машин в комплектациях «Престиж» и «Максимум».

Для Патриотов в начальной комплектации «Классик» можно будет заказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и навигацией. Сейчас это оборудование доступно для Патриотов, начиная с более дорогого исполнения «Оптимум» за 899 000 рублей. Патриоты в комплектации «Оптимум» по умолчанию оснащаются кондиционером, но с февраля 2019 года клиенты смогут заказать пакет «Климат» (климат-контроль плюс атермальные стёкла). Последний нынче является прерогативой дорогих версий «Престиж» (опционально) и «Максимум» (базовое оборудование). Также сейчас датчики парковки спереди и сзади и камера заднего вида присутствуют только в комплектации «Максимум», но с февраля следующего года покупатели смогут заказать это оснащение в составе «Пакета безопасной парковки» и на машины в менее дорогом исполнении «Престиж».

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