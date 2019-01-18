Открыта регистрация на RZR SNOW CUP

Отличная новость!

Регистрация на ежегодную гонку мотовездеходов Side-by-Side на льду RZR SNOW CUP открыта!

Важное отличие от первой гонки, на этот раз техника участвует на шипах. Обязательное условие участия — в целях обеспечения безопасности необходим защитный брызговик. Технические требования: колеса размером до R14 с заводской ошиповкой от 2,4 до 4,5 мм. Гонка состоится 2 марта 2019 года в Москве. Регламент и подробная информация будет позже, следите за обновлениями на сайте и в Инстаграм polarisrussia .

Онлайн-регистрация будет открыта до 20:00 часов 1 марта.