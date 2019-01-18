В России стартовали продажи стильной версии Toyota Land Cruiser Prado. Модификация Style отличается от остальных новым экстерьерным декором. За основу для «стильного» Prado взяли среднюю комплектацию Elegance в комбинации с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров по цене от 3 751 000 рублей — на 183 000 рублей дороже исходного «Элеганса». Главные изменения в новой версии — это массивные накладки на переднем и заднем бамперах, которые усиливают визуальное сходство «Прадо» со спецверсией старшей модели Land Cruiser 200.

Вдобавок на «Прадо» вернулись фонари с прозрачными крышками корпусов, только теперь на основе LED (аналогичное стилистическое решение уже использовалось до рестайлинга). Интерьерный «бонус» только один — тиснение Land Cruiser Prado на кожаной обивке. В список оснащения Prado Style по умолчанию входят светодиодная головная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ, предпусковой подогреватель, блокировка заднего межколесного дифференциала, полный набор электрообогревов, колеса R18 и многое другое.