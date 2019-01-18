Не бак, а танк!

Врождённые «болячки» есть у любого автомобиля. Не обошли они и внедорожник Mitsubishi Pajero – автомобиль в целом крепкий, относительно простой и хорошо приспособленный к бездорожью. Одна из известных проблем на подержанных Pajero – текущий топливный бак. Инженеры Компании Pajero Shop, занимающейся ремонтом и тюнингом внедорожников Mitsubishi более 10 лет, решили исправить эту недоработку, причём подошли к вопросу серьёзно и кардинально.

При тщательном анализе, недостатки обнаружили в штатной защите бака, на которой скапливается влага и грязь, бак прогнивает и требует ремонта или замены. На новой машине исправить это можно просто удалив защиту. Но что делать владельцу трёхлетки? Ремонтировать (проще говоря, переварить сгнившее дно бака) можно, но сварной шов достаточно быстро проржавеет вновь. Остается только вариант с заменой. Оригинальный бак стоит как крыло от самолета, а китайский аналог сделан из фольги и корродирует насквозь ещё быстрее — за год-полтора. Изучив рынок, инженеры нашли предложения баков из стеклоткани, алюминия и нержавейки в одном ценовом диапазоне. У каждого из этих предложений есть свой минус, тщательно изучив которые компания Pajero Shop предложила рынку свой вариант топливного бака .

Он имеет ряд преимуществ: больший объём (110 л, против 90 л штатного), универсальную конструкцию (походит на любой автомобиль Pajero начиная с 2000 года выпуска), крепится штатным крепежом в штатные места (не требует переделок), сделан из 3-х мм нержавеющей стали (не нужна дополнительная защита). Кроме того, в новый бак из старого перекочёвывает оригинальная топливная аппаратура (клапаны, насос, датчик уровня топлива и прочее). Еще одним преимуществом изделия является гарантия от протечек на весь срок владения автомобилем. Любопытный нюанс производства — все детали бака вырезаны на лазерном оборудовании фирмы Mitsubishi. Для покупателей усиленного бака предусмотрен приятный бонус. Больше года идет акция по бесплатной установке или доставке бака до транспортной компании в населённом пункте владельца.