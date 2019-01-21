В Сети появились первые фотографии кроссовера BMW X3 M

Дата официального дебюта заряженной версии BMW X3 пока не известна. Однако, в дополнение к некоторым уже опубликованным техническим деталям в Сети появились и первые фотографии кроссовера без камуфляжа – продемонстрированные самим кроссовером. Издание Carscoops опубликовало фото некоторых страниц интерфейса системы iDrive, установленной, судя по всему, в одном из прототипов BMW X3 M. На некоторых из них изображен сам кроссовер – и эти изображения снимают почти все вопросы о внешности будущей горячей новинки. Хорошо заметны, например, новый передний бампер оригинальных очертаний с развитыми воздухозаборниками, «жабры» в передних крыльях, накладки на пороги, особые колесные диски и аэродинамические корпуса боковых зеркал. На фото кроссовер лишен рейлингов на крыше – предположительно, это сделано ради улучшения аэродинамики. Ранее сообщалось, что кроссовер получит также новый задний бампер с диффузором, спойлер на крышке багажника и спортивную выхлопную систему.

Появились также фотографии цифровой панели приборов BMW X3 M, которые дают некоторое представление об амбициях баварцев: спидометр кроссовера размечен до максимальных 330 км/ч. Тем не менее, маловероятно, что автомобиль действительно сможет развивать такую скорость. Вероятнее всего, ее искусственно ограничат на отметке в 250 км/ч с возможностью опционально сдвинуть ограничитель до 280 км/ч. Известно, что BMW X3 M планируется оснастить модернизированной рядной «шестеркой» объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом. Предполагается, что двигатель будет работать со спортивным 8-ступенчатым автоматом, системой полного привода, организованной по принципу аналогичной системы на BMW M5, и сможет развивать около 480 л.с. Кроме того, кроссоверу обещаны активный дифференциал и спортивная (вполне возможно, адаптивная) подвеска.

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