В честь выхода мультфильма «Лего. Фильм 2» компания Chevrolet построила из конструктора полноразмерную модель пикапа Silverado. Восемнадцати специалистам удалось в точности воспроизвести автомобиль в спецификации 1500 LT Trail Boss, потратив на его строительство более 2000 часов. Разработкой и постройкой Lego-модели Chevrolet Silverado занимались так называемые LEGO Master Builders, специалисты по сборке сложнейших моделей, из фирменного магазина компании в городе Энфилд, штат Коннектикут. Высота пикапа составляет 182,9 сантиметра, длина — более шести метров, а ширина — 243,8 сантиметра. Количество использованных кубиков Lego — 334 544 штуки. У Lego-копии Silverado работают фары, а на кузов нанесены графические элементы, как у настоящего автомобиля. Однако, в отличие от копии Bugatti Chiron, пикап не может самостоятельно передвигаться.

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