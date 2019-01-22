Марка Mitsubishi Motors в России объявила планы на 2019 год

На ежегодной конференции компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi России, подвела итоги 2018 года и представила свои планы развития на 2019 год.

Всего с января по декабрь 2018 года было реализовано 45 390 автомобилей что более чем на 86% больше результатов 2017 года (24 325). Компания продемонстрировала отличную динамику роста, увеличив по итогам года свою долю рынка до 2,5%. Каждая из моделей Mitsubishi занимает лидирующие позиции в своих сегментах, что подтверждает правильность выбранной продуктовой и маркетинговых стратегий.

Главными задачами на 2019 год компания считает обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, разработку новых поддерживающих программ для стимулирования продаж. В 2019 году более 40 официальных дилерских брендов будут переоформлены согласно новым стандартам бренда.

Главный запуск года – Mitsubishi L200 – состоится в марте. Россия – одна из первых стран в мире запустит новую модель, мировая премьера которой состоялась в ноябре прошлого года. Это стратегически важная модель для компании. В 2018 году легендарный пикап отметил свое 40-летие. Новый L200 производится на заводе в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в Таиланде.

«На фоне замедления роста автомобильного рынка мы ожидаем, что и в 2019 году наша положительная динамика продолжится. Поэтому, следуя долгосрочной стратегии бренда, компания продолжит реализовывать амбициозные планы по возвращению Mitsubishi Motors на лидирующие позиции. В качестве целевого показателя объема продаж на 2019 год мы заявляем более 50 000 новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли рынка легковых автомобилей в России. За последние два года мы сделали заметный рывок, теперь пришло время ставить перед собой реалистичные цели и прагматично идти к их выполнению, несмотря на очевидные сложности», – заявил Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор ООО ММС Рус.

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