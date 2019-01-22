Внедорожники – вперёд!

Всех нас волнует вопрос — каковы перспективы автомобильного рынка в 2019 году? Что будет продаваться лучше всего?

Отвечает не кто-нибудь — глава профильного комитета АЕБ Йорг Шрайбер, как никто другой знакомый со всеми российскими автомобильными перипетиями.

Поначалу прогнозы не радостные: «Несмотря на рост продаж новых легковых автомобилей в 2018 году, темпы роста рынка в месячных показателях «год-к-году» стремительно падали с уровня в 31 п.п. в январе до 6 п.п. в декабре 2018 Эта тенденция, по-видимому, сохранится и в 2019 году». Однако, всё же планируется рост: «Если предположить, что Правительство сохранит поддержку отрасли на прежнем уровне, то российский авторынок вырастет до 1,87 млн. машин в 2019 году, что на 3.6% больше, чем в 2018».

А теперь – самое важное и интересное: «Фаворитом продаж останутся внедорожные автомобили, доля которых по итогам 2018 года уже превысила 41%». Та-дам, фанфары и даже немного «бинго». Причём, обратите внимание: Йорг, прекрасно разбирающийся в классификации автомобилей, ставит знак равенства между кроссоверами и внедорожниками, хотя, скорее всего, подразумевает как раз в большей степени кроссоверы.

Нам это особо приятно – тема стопроцентно наша! И хотя даже мы зачастую грешим тем-же, чем и Йорг, причисляя паркетников к миру внедорожных вездеходов, с таким прогнозом хочется надеяться на лучшее, или, по крайней мере, верить в то, что мы, то есть Club 4×4, пришли в этот мир не зря!

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