Пикапы GMC Sierra 2500HD и 3500HD стали крупнее

Бренд GMC, входящий в концерн General Motors, рассекретил новое поколение своих тяжелых пикапов Sierra Heavy Duty. Помимо улучшенных характеристик и обновленной внешности пикап получил еще и особую внедорожную версию, а также технологию «прозрачного прицепа». Известно, что увеличились как высота, так и колесная база пикапов, хотя точных данных производитель не раскрывает. При этом эргономичность процесса погрузки в кузов пикапа только выросла: пол грузовой платформы теперь расположен на 25 мм ниже, а задний борт получил конструкцию MultiPro с откидной подножкой. Кроме того, подножками снабжен кузов пикапа в районе задних колесных арок.

Утверждается, что благодаря заново спроектированной раме, которая стала заметно жестче, и новому дизелю пикап может буксировать прицепы массой до 13,6 тонны – на 3 тонны больше, чем раньше. Другие характеристики грузоподъемности пока не обнародованы, но кое-что стало известно о переработанном двигателе семейства Duramax. Дизельный V8 объемом 6,6 л сохранил свои 451 л.с. и 1 234 Нм крутящего момента (чуть меньше, чем у представленного недавно RAM Heavy Duty), но получил ряд новых компонентов – к примеру, новую систему впуска. Кроме того, он работает теперь вместе с новой коробкой передач – 10-ступенчатый автомат Allison, причем производитель утверждает, что это первое подобное предложение в сегменте. Обещан семейству и некий бензиновый мотор, но о нем GMC обещает рассказать позже.

Еще одно принципиальное нововведение в сегменте – система камер, позволяющая видеть «сквозь прицеп». Утверждается, что именно буксировка прицепов является основным приоритетом покупателей GMC Sierra HD, поэтому их комфорт создатели нового поколения пикапов ставили во главу угла. Видеть «сквозь прицеп» позволяют камеры, установленные на заднем борту пикапа и корме прицепа, а окончательную картинку формирует электроника. Вообще, как заявляет производитель, на мультимедийную систему пикапа благодаря новой системе под названием ProGrade Trailering можно «подвесить» до 15 камер видеонаблюдения. Она же позволяет при помощи специального мобильного приложения дистанционно управлять некоторыми функциями прицепов-кемперов – если бортовая электроника прицепов эти функции поддерживает.

Список возможных вариантов исполнения пикапа теперь включает и особо внедорожную версию AT4. Она подразумевает установку продвинутых амортизаторов Rancho и блокировки заднего дифференциала Eaton, а также 18-дюймовых колесных дисков с высокопрофильной внедорожной резиной Michelin. Система выбора режимов работы бортовой электроники получает предустановку Off-Road, а комплекс ассистентов пополняется системой кругового обзора, 15-дюймовым проекционным дисплеем (тоже единственным в классе) и помощниками при старте в горку и спуске с нее. Производитель пообещал, что все доступные модификации Sierra HD (включая версии с двускатными задними колесами) можно будет купить уже в нынешнем году, но цены на них пока не обнародованы.

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