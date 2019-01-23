Известна дата старта продаж рестайлингового кроссовера Geely Emgrand X7 в России

Китайская компания Geely выводит на российский рынок новый кроссовер Emgrand X7. Пока сообщается, что на фоне предшественника новый Emgrand X7 получил 230 улучшений, а основные изменения затронули шумоизоляцию, уровень комфорта, управляемость, интерьер, экстерьер, безопасность, силовые агрегаты и качество материалов. В оснащение входят светодиодные ходовые огни, шесть подушек безопасности, система стабилизации Bosch, а также ассистенты спуска/подъема, торможения и защита от опрокидывания.

В салоне — новая цифровая приборная панель, 9-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, интегрируемой со смартфоном, 28 всевозможных ниш и отсеков для хранения вещей. Уже известно, что новый Emgrand X7 получит в России 2-литровый бензиновый «атмосферник» на 140 л.с. в паре с 5-ступенчатым автоматом. Привод — только передний.

Официальный старт продаж состоится 23 января, и тогда же будут объявлены рекомендованные розничные цены. При этом на своем российском сайте производитель уже раскрыл комплектации новинки.

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