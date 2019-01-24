Nissan Kicks будет продаваться в России

В Индии начались продажи бюджетного кроссовера Nissan Kicks. Внешне он повторяет одноименную машину для рынков США и Южной Америки, но делит техническую начинку c Renault Duster. Новинка придет на смену кроссоверу Nissan Terrano, который представляет собой перелицованный Duster. В скором времени Kicks должен добраться и до России.

С переходом на платформу B0 Nissan кроссовер Kicks немного вырос в размерах: длина кроссовера для индийского рынка составляет 4384 миллиметра, то есть он оказался даже немного крупнее модели Qashqai. Несмотря на внешнее сходство с «мировым» кроссовером, индийскую версию выдает целый ряд нюансов — например, бампера другой формы и решетка радиатора с более простым рисунком ячеек. Есть и более существенные отличия: пороги кузова прикрыты дверями, а вместо глухих треугольников в углах передних стекол стоят неподвижные форточки — ведь зеркала на ножках крепятся к самим дверям. Интерьер выполнен в одном духе с «мировой» версией кроссовера — их роднит контрастная накладка во всю ширину передней панели. Но отличаются практически все детали: у Nissan Kicks иначе выполнены центральные воздуховоды, а блок климат-контроля и щиток приборов с цифровым спидометром заимствованы у Renault Kaptur.

На индийском рынке предложены те же двигатели, что и для локальной версии Renault Duster: 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 106 лошадиных сил и 110-сильный турбодизель того же объема. А вот более дешевая 85-сильная версия дизеля от «Дастера» не предлагается. Коробки передач пока только механические: пятиступенчатая с бензиновым мотором и шестиступенчатая с дизелем. Впрочем, бензиновая версия в ближайшем будущем наверняка получит вариатор, который уже доступен покупателям «Дастеров». Полный привод не предусмотрен в принципе: такие машины в Индии не пользуются спросом, поэтому Nissan Kicks будет только переднеприводным. Тем не менее, полноприводные «Дастеры» в Индии все-таки продаются.

В сопоставимых комплектациях Nissan Kicks стоит почти на 20 процентов дороже аналогичного «Дастера». Цены на новый кроссовер стартуют от 955 000 рупий (около 890 тысяч рублей). Не исключено, что производство аналогичного кроссовера может быть развернуто и у нас, но вряд ли ранее 2020 года. В России у альянса Renault-Nissan есть целых две площадки, предназначенные для сборки машин на платформе B0 — это московский завод Renault и «АвтоВАЗ». На российском рынке Kicks мог бы заменить сразу две модели Nissan — Terrano на базе «Дастера» и Juke, который к нам завозят из Европы.

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