В России стартовали продажи Geely Emgrand X7

Российские дилеры компании Geely открыли продажи глубоко обновленного кроссовера Emgrand X7: названы не только цены, но и детали комплектаций. В длину Geely Emgrand X7 вытянулся на 4 540 мм, ширина SUV составляет 1 834 мм, высота – 1 707 мм, а между осями у него достаточно внушительные 2 661 мм. Официально заявленный дорожный просвет, впрочем, невелик – всего 160 мм: очевидно, кроссовер ориентирован в первую очередь на асфальтовое применение, так как полного привода Emgrand X7 лишен. Автомобиль снабжен полностью независимой подвеской и полностью дисковыми тормозами, причем управляемость называется в списке восьми аспектов, по которым Emgrand X7 улучшали при смене поколений. Кроме нее, дорабатывали комфорт, шумоизоляцию, безопасность, качество материалов, а также силовые агрегаты, интерьер и экстерьер. Всего на модели по официальному сообщению реализовано 230 улучшений.

В России базовым мотором для Geely Emgrand X7 станет 1,8-литровый атмосферник с отдачей в 131 л.с. и 170 Нм. Работать ему предстоит с безальтернативной пятиступенчатой механикой, а расходовать он станет, как обещает производитель, около 7,5 л на 100 км. На разгон до 100 км/ч у такого кроссовера уйдет 12,8 секунд. Шестиступенчатый автомат устанавливается только в паре с более крупным двигателем – при объеме в 2,0 л тот обеспечивает 139 л.с. и 191 Нм. Расход топлива в этом случае вырастет на литр. Время разгона двухлитрового Emgrand X7 до 100 км/ч не называется, но известно, что в обоих случаях максимальная скорость кроссовера составляет 175 км/ч.

Всего Geely Emgrand X7 появится на российском рынке в пяти комплектациях, причем только одна из них будет общей для обеих версий. За базовое исполнение «Стандарт» дилеры попросят 989 900 рублей. Комплектация «Комфорт» оценена в 1 089 900 и 1 189 900 рублей в зависимости от силового агрегата. В младшие комплектации кроссовера включены такие опции, как цифровая панель приборов, система бесключевого доступа, подогрев передних сидений и мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. Кроме того, даже самые доступные Emgrand X7 оснащаются светодиодными ходовыми огнями, системой курсовой устойчивости и некоторыми водительскими ассистентами.

Комплектация «Люкс» для двухлитрового Emgrand X7 (1 229 900 рублей) подразумевает появление противотуманок, хрома на кузове и кое-каких других мелочей. Топовая версия под названием «Флагман» оценена в минимальные 1 279 900 рублей и оснащена весьма внушительно: в эту комплектацию входят круиз-контроль, мультируль с кожаной отделкой, электрорегулировки передних сидений, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, электролюк и искусственная кожа в салоне.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен